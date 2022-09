Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Maria de Lurdes Ferreira Cacioli, aos 72 anos de idade, no dia 27 de agosto. Deixou o marido Paulo da Costa Cacioli; os filhos Claudeci, Ilzelene e Paulo; o genro Fernando; a nora Karina; as netas Paloma, Jéssica e Taís; e os bisnetos Manuela, Lucas, Lorena e Lorrane. Foi sepultada no dia 27 de agosto, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Mauro Idesti, aos 95 anos de idade, no dia 28 de agosto. Deixou os filhos Antônio, Paulo, Geraldo, Regina, Roberto, Ana, Maurício, Helena e Luciana; os genros Vrademir, Vilson e Manuel; as noras Eliane, Irene, Ana, Nilce; os netos Pâmela, Cristiane, Camila, Tiago, Ana Elisa, Daiane, Rodolfo, Juliana, Bruna, Juliano, Vinícius, William, Guilherme, Janaína, Fábio, Letícia, Leonardo, Fernanda, Ana Paula e Marília; e os bisnetos Naomy, Nauany, Kayque, Alex, Breno, Antônio, Miguel, Murilo, Matteo, Miguel, Lara, Maria Clara, Ana Alice, Rafael, Larissa, Maria, David, Rafael, Victor, Arthur, Lucas e Helena. Foi sepultado no dia 28 de agosto, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Sidinei Jacinto dos Santos, aos 43 anos de idade, no dia 26 de agosto. Deixou a mãe Lourdes; o pai Belchior; a esposa Giumara; os filhos Suelen e Wellington; e os irmãos Sirlene, Rodrigo e Vinícius. Foi sepultado no dia 26 de agosto, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Antônio Aparecido Gazolla, aos 67 anos de idade, no dia 31 de agosto. Deixou a esposa Clélia do Carmo Borsato Gazolla; os filhos Antônio Rafael e Josiane; o genro Ademir; e os netos Gabriel e Lucas. Foi sepultado no dia 31 de agosto, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Orminda Augusta Marques Dias, aos 75 anos de idade, no dia 31 de agosto. Deixou o marido João Liciel Dias; os filhos Jeferson e Osana; o genro Adimilson; a nora Juliana; os netos Jaqueline, Patrik e Cleici; as bisnetas Lavínia e Alícia. Foi sepultada no dia 1º de setembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria de Lurdes Ferreira Cacioli, aos 72 anos de idade, no dia 27 de agosto. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Mauro Idesti, aos 95 anos de idade, no dia 28 de agosto. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Orminda Augusta Marques Dias, aos 75 anos de idade, no dia 31 de agosto. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Sidinei Jacinto dos Santos, aos 43 anos de idade, no dia 26 de agosto. Foto: Arquivo Pessoal

Falecimento em Casa Branca

Faleceu Lucas Rafael Araújo Coelho, aos 29 anos de idade, no dia 1º de setembro. Foi sepultado no dia 02 de setembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Dirceu Pereira, aos 65 anos de idade, no dia 1º de setembro. Foi sepultado no dia 02 de setembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelos telefones: 3641-3328 ou 3641-2663, pelo WhatsApp 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.