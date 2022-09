Kethy Oliveira fala da emoção de se apresentar na Festa do Peão de Barretos

Após se apresentar em dois eventos no Parque do Peão, em Barretos, a cantora vargengrandense Kethy Oliveira falou sobre a emoção de participar da maior festa do peão da América Latina. Ela foi a apresentadora oficial do palco Culturando e ainda fez seu show musical.

Primeira mulher de Vargem Grande do Sul a fazer parte da festa de Peão de Barretos como apresentadora oficial, ela falou sobre a importância dessa participação. “Quem me acompanha, sabe o quanto Barretos significa na minha carreira, foi lá que muitas portas se abriram. Comecei como cantora juntamente com a gravadora Continental, que me levou para cantar country em 2018 e depois as chaves foram virando e hoje, depois de uma pandemia, consegui subir como apresentadora oficial, em uma nova equipe, e me apresentar também como cantora sertaneja”, celebrou.

“Posso dizer que a minha apresentação foi parte de Barretos 2022. Fizemos história e tivemos recorde de público. Foi incrível. Agradeço a Deus primeiramente por estar aqui, após tantas incertezas e à minha família, que me apoia nessa carreira que não é fácil. Foram muitos dias em Barretos, programando dia a dia as apresentações, para trazer muita cultura e qualidade ao público da festa”, disse.

Kethy contou ainda que durante a Festa de Peão de Barretos, realizada de 18 a 28 de agosto, lançou duas canções autorais, “Largada no Balcão” e “Amor e Traição”, que foram tocadas dentro do parque todos os dias. Segundo a cantora informou à Gazeta de Vargem Grande, em breve as duas produções estarão disponíveis no Spotify e YouTube. “Além disso, pude interagir com alguns artistas como Maria Cecília e Rodolfo, Ana Castela, Dj Chris no Beat, Dom Vittor & Gustavo e Gabi Martins que até fez um podcast comigo, contando sua experiência na Festa do Peão de Barretos”, contou.

Para ela, a participação no evento deste ano, foi diferente dos anos anteriores. “O destaque foi maior, pois minha equipe possuía três palcos dentro da festa em pontos estratégicos, como no Monumento do Peão, onde a galera era recepcionada na chegada ao Parque do Peão”, explicou.

“Hoje faço parte dessa equipe e sou muito grata, por acreditaram no meu trabalho, e posso dizer que fui destaque na maior festa de rodeio da América Latina. Muitas pessoas pediram para tirar foto, elogiavam, foi muito gratificante esse reconhecimento”, comentou a vargengrandense. “Também fui entrevistada pelo G1 da Globo, onde eles abordaram o tema mulheres do sertanejo em busca de sucesso, entrevista que está disponível no portal do G1”, afirmou.

Os seguidores da cantora puderam acompanhar tudo pelas suas redes sociais @kethyoliveiraa, tendo a oportunidade de conhecer os bastidores da Festa do Peão de Barretos. Ela agradeceu a todos os seus colaboradores, inclusive as empresas que a patrocinam e a apoiam. “Meu muito obrigado. Eles me apoiam não só lá, em Barretos, mas o ano inteiro, em todos os shows. Sou muito grata por cada um deles”, agradeceu. “Obrigada todos vocês que me acompanham de Vargem e região. Houve muita interação em minhas redes sociais e muitas palavras de apoio e carinho”, finalizou.

A cantora ainda lançou duas músicas autorais na Festa do Peão