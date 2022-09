Simão Pedro visitou Vargem

O ex-deputado e candidato a uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado, Simão Pedro (PT), esteve em Vargem Grande do Sul na última terça-feira, dia 30 de agosto.

Pela manhã, ele visitou o gabinete do prefeito Amarildo Duzi Moraes, onde conversou sobre o município. Simão Pedro tem o título de Cidadão Vargengrandense e comentou sobre as emendas que destinou à cidade quando foi deputado. Na visita também estiveram presentes o presidente da Câmara, Paulinho da Prefeitura (PSB), os vereadores Itaroti (PTB), Serginho da Farmácia (PSDB), Célio Santa Maria (PSB) e Magalhães (União Brasil), além do provedor do Hospital de Caridade, Jair Gabricho.

Simão Pedro também visitou a Câmara Municipal. Ele ainda foi recebido pelo presidente do MDB de Vargem, o advogado Hugo Cossi, junto de Francisco Oliveira, também do partido.

No dia anterior, esteve no bar da Xuxa, acompanhado do vereador Paulinho. No bate-papo, a repercussão do debate entre os candidatos a presidente transmitido no dia anterior pela Bandeirantes e sobre as eleições de 2022.

À Gazeta de Vargem Grande, o candidato falou sobre sua visita à cidade. “Estive em Vargem Grande do sul para firmar meu compromisso com a cidade, fazer campanha e pedir voto. Primeiro participamos do encontro com a Xuxa na comunidade da Bela Vista, conversei com os vizinhos dela e depois fui recebido pelo prefeito Amarildo e também pelo vereador Paulinho da Prefeitura”, comentou.

“Esse ano, consegui uma emenda através do deputado Nilton Tato para o Hospital de Caridade”, recordou Simão Pedro. “E, encontrei com o advogado Hugo Cossi e seu sócio Chicão, para conversar sobre o meu apoio na luta do sindicato dos trabalhadores assalariados rurais de Vargem e região, foi uma conversa muito proveitosa”, afirmou o candidato petista.

No Bar da Xuxa, Simão Pedro conversou com apoiadores