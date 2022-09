Thiago Henrique se destaca em torneio de fisiculturismo

O atleta vargengrandense Thiago Henrique estreou em disputas de fisiculturismo no último sábado, dia 27 de agosto. Ele participou da Copa Fitness de Fisiculturismo, disputada em Leme. O torneio reuniu dezenas de atletas de toda região divididos em várias categorias.

Thiago Henrique competiu na categoria Mens Phisique, considerada uma das mais disputadas do evento, e ficou em terceiro na classificação final. Ele era o único estreante entre os nove competidores da categoria, todos com experiência em torneios de fisiculturismo, como explicou seu treinador Fernando Paiva. “Foi uma estreia sensacional. Estamos todos orgulhosos do resultado e motivados para as próximas competições”, afirmou Fernando.

O atleta agradeceu seu treinador, além de seus nutricionistas, dos professores da academia que frequenta em Vargem Grande do Sul e do professor de São João da Boa Vista.