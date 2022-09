Vargem vence na Liga Riopardense de Futsal

A equipe Sub 12 anos de Futsal do Departamento de Esportes e Lazer da prefeitura de Vargem Grande do Sul venceu na última quinta-feira, 25 de agosto, a equipe de SME/Casa Branca em partida válida pelo campeonato da Liga Riopardense de Futsal.

O jogo aconteceu no Centro Educacional Esportivo José Cortez. A equipe da Escolinha Municipal de Futsal venceu o time de Casa Branca por 3 a 0. Neste domingo, dia 4, o time vargengrandense vai a Alpinópolis, onde joga contra o time da casa, no Ginásio Municipal de Esportes Cassiano Lemos Maia.