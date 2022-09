Vítor Hugo conquista 1ª vitória no Superbike

O piloto vargengrandense Vítor Hugo Corrêa conquistou sua primeira vitória no Superbike Brasil de motovelocidade. A sexta etapa do campeonato foi disputada no último domingo, dia 28 de agosto, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Mas a constatação da vitória veio apenas na quinta-feira, dia 1º de setembro.

Na corrida de domingo, em uma prova acirrada, Vítor Hugo e o piloto Leo Marques disputaram até o último momento a vitória, com o vargengrandense de 11 anos cruzando a linha de chegada apenas 5 milésimos de segundo depois do adversário, ficando assim com a segunda colocação. Mas desde o domingo, a organização do campeonato estava analisando a prova.

Então, às 13h da quinta-feira, a organização comunicou sua decisão, garantindo a primeira vitória ao piloto, filho de Lucimeire e Vladimir Correa, da Eleven Construções Metálicas. “Pela Jr. Cup tivemos novo vencedor. Vítor Hugo Corrêa teve sua primeira vitória após atuação impecável, e sem cometer erros, que levaram outros pilotos a serem punidos pela direção da prova, como Leo Marques o antigo vencedor que acabou perdendo a primeira colocação por queima de largada”, conforme postagem da página do Superbike Brasil no Facebook.

Agora o piloto vargengrandense se prepara para disputar a sétima etapa do Superbike Brasil de Motovelocidade, que será no autódromo Potenza, em Lima Duarte (MG).