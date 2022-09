Campanha da multivacinação segue sem atingir a meta

A Campanha de Multivacinação ainda não atingiu a meta de imunização. Em Vargem Grande do Sul, de acordo com o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), em sua live da quarta-feira, dia 31, apenas 60% das crianças de até 5 anos receberam a vacina contra a pólio. A meta é imunizar 95% dos cerca de 2.300 meninos e meninas dessa faixa etária.

Além da vacina contra a Poliomielite em crianças de 1 ano a menores de 5 anos, está sendo aplicada imunização contra a Meningo C em crianças de 5 anos 10 anos e atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes até 14 anos.

A prefeitura irá sortear prêmios, como muitas bicicletas, para as crianças que tomarem as vacinas e preencherem os cupons nos postinhos. O Rotary Club de Vargem também participa da campanha.

Amarildo ressaltou ainda que a partir da próxima segunda-feira, dia 5, os agentes de saúde irão fazer visitas às creches e escolas da rede municipal, para verificarem o motivo das crianças não terem sido imunizadas. Ele lembrou ainda que a caderneta de vacinação em dia é necessária para que as crianças possam ser matriculadas na rede municipal de ensino. “

Campanha segue

A atualização da carteira de vacinação será realizada até o dia 9 de setembro, das 8h às 15h, na Sala de Vacinação da UBS Edward Gabrioli, na Vila Polar e na do Cen-tro de Saúde.