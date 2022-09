Casa Branca se prepara para o Festival Gastronômico da Jabuticaba

A 6ª edição do Festival Gastronômico da Jabuticaba está confirmada no município de Casa Branca, nos dias 16, 17, 18, 23, 24 e 25 de setembro. Considerada a capital estadual da fruta, a cidade promove o evento no Largo do Rosário com música, artesanato, roteiros turísticos e, principalmente, uma variedade de pratos que levam a jabuticaba como ingrediente principal ou acompanhamento.

O festival reunirá restaurantes, estandes e barracas com cardápios personalizados que exploram a criatividade e versatilidade gastronômica da temporada de maior safra. As atrações culturais também integram a programação durante os seis dias de realização com artistas locais e regionais. Devido a pandemia da Covid-19, será a primeira edição do evento após dois anos de hiato. Em 2019, a celebração contou com um público de mais de 6 mil pessoas.

O chefe de cozinha Volmar Zocche comanda mais uma vez o menu com os principais pratos a serem apresentados no evento. Formado na Academia de Cozinha Italiana em Milano e premiado três vezes com o “Maestro della cucina Italiana nel Brasile”, o profissional trará a equipe da Escola de Gastronomia Espaço Bambu para compartilharem diversas opções com a temática do festival.

Zocche exibe nesta edição a salada verde servida na cesta de queijo provolone com vinagre de jabuticaba, prato de sua própria autoria. Os visitantes também poderão saborear refeições como ravioli recheado de creme de queijo com casca de jabuticaba, servido com molho de jabuticaba, e sobremesas como a pannacota com calda de geleia de jabuticaba.

Capital da Jabuticaba

Ao todo, existem mais de 50 mil pés de jabuticaba em Casa Branca e região, ultrapassando até mesmo o número da população. Que é de 30 mil. O município é considerado o líder da produção da fruta no estado de São Paulo e o segundo maior de todo o país, de acordo com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

A região conta com caminhos para trilhas, cachoeiras e diversas opções para amantes de história. O roteiro cultural da cidade conta com 33 casarões do tempo áureo do café e pontos históricos com propriedades que vão do colonial mineiro até o estilo Belle Époque.

A florada da jabuticaba ocorre entre os meses de agosto e setembro, período de extrema importância da safra para a economia local e nacional.