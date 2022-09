Furtou roupas em loja e foi pego em flagrante pela PM

A equipe do cabo Amauri e soldado Prado prendeu um rapaz em flagrante por furto, na quarta-feira, dia 31, por volta das 14h30, no Centro.

O proprietário informou aos policiais chamados para atender a ocorrência que um rapaz havia pego uma bermuda, uma camiseta e um boné, foi até o provador, vestiu a bermuda e deixou o local levando todas as vestes sem efetuar o pagamento delas.

Contudo, o proprietário conseguiu registrar a imagem do rapaz, que foi imediatamente identificado, devido a um envolvimento recente em outra ocorrência. Assim, a equipe iniciou buscas visando localizar o suspeito.

Ele foi encontrado no cruzamento da Rua Bernardo Garcia com a Rua Major Corrêa. Ao ser questionado, negou os fatos. Mas ele trajava a bermuda da loja, conforme a foto da vítima.

Ele teve seus dados pessoais pesquisados, sendo verificado que possui diversas passagens pela polícia por crimes de roubo, tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas, furto e ameaça.

Ele foi encaminhado à Delegacia onde o delegado após tomar ciência dos fatos ratificou a voz de prisão por furto arbitrando fiança no valor de R$ 1.500, que não foi paga. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.