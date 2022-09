PM encontrou maconha com rapaz

Durante patrulhamento de rotina na segunda-feira, dia 29, os policiais militares cabo Salomão e soldado Silas prenderam um rapaz por tráfico de drogas na Vila Santa Terezinha.

Eles avistaram um veículo Chevette com placa de Poços de Caldas, com dois ocupantes. Eles foram abordados e com o passageiro foram encontradas três porções de maconha. Ele alegou ter comprado a droga para consumo.

Diante dos fatos, a dupla foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. O passageiro informou que adquiriu a maconha de um desconhecido próximo à rua da Feira Municipal, pagando R$ 30,00 nas 3 porções, que são para seu uso.