Rapaz foi pego em flagrante pela Polícia Civil com grande quantidade de droga

A equipe da Polícia Civil de Vargem Grande do Sul prendeu em flagrante um rapaz na terça-feira, dia 30, com três grandes porções de maconha, no Jardim Primavera.

O Setor de Investigações da Polícia Civil tomou conhecimento na terça-feira, por volta das 10h30, após ser informado pelo Delegacia de Polícia de Itapuí (SP), de um rapaz de Vargem que estava realizando tráfico de drogas. De acordo com os dados relatados, o rapaz havia fugido de uma ação da Polícia Militar Rodoviária naquele município, quando abandonou o veículo Fiat Stilo, no qual foram encontradas 2,64 kg de maconha e uma CNH em seu nome.

A equipe da Delegacia de Polícia de Vargem também encontrou um outro registro de ocorrência de junho de 2022, de quando o rapaz foi preso em flagrante, também por tráfico de drogas no interior de um ônibus, levando com ele, 2 kg de maconha. Apesar ser preso em flagrante com grande quantidade de drogas, ele foi colocado em liberdade durante audiência de custódia.

Diante destas informações, os policiais civis foram à casa do rapaz, no Jardim Primavera, para comprovar se ele residia naquele local, para que posteriormente fosse intimado a comparecer na Delegacia.

Chegando no local, foram recebidos pela companheira dele, a qual confirmou que ele residia ali e, inclusive, o chamou para atender os policiais. Após uma breve conversa, ele negou qualquer envolvimento com o ocorrido e ao ser indagado se tinha drogas guardadas em sua residência, ambos disseram que tinham algumas porções para consumo próprio.

Eles permitiram que os policiais entrassem no local e a mulher indicou onde estavam as três grandes porções de maconha, dentro de um pote de vidro.

Diante das circunstâncias e da grande quantidade de drogas que estava transportando nas ações em que foi relacionado, conforme consta nos boletins de ocorrência, embora ele tenha alegado que a droga era para seu consumo, ele recebeu voz de prisão por crime de tráfico e foi levado à Cadeia Pública de São João da Boa Vista.