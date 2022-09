Oficina de Teatro inédita de Vargem Grande do Sul já é um grande sucesso

Cursos de Música e Ballet também são oferecidos gratuitamente aos aprendizes

Com pouco tempo de existência, a inédita Oficina de Teatro de Vargem Grande do Sul, promovida pela Prefeitura Municipal, com absoluta aprovação do Departamento de Cultura e Turismo e sua Diretora Márcia, em parceria com a Associação Cultural Quintal das Artes, já se tornou um grande sucesso.

São cerca de vinte atrizes e atores no grupo, participando das aulas semanais que acontecem no Espaço Mais Cultura, no Jardim Novo Mundo. Essa descentralização das atividades culturais – com atividades que chegam nesse e em outros importantes bairros da cidade – é uma das diretrizes do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e pelo Departamento de Cultura e Turismo.

Durante as aulas com o diretor Paulo Rocco, o grupo realiza laboratórios específicos – exercícios teatrais – que estimulam a criatividade, promovem a desinibição, incentivam o convívio social e ensinam técnicas cênicas que serão utilizadas na montagem de um espetáculo.

Há vagas

Indicado para maiores de 15 anos, a princípio, a Oficina ainda tem vagas e as inscrições podem ser feitas no Departamento de Cultura ou no próprio local das aulas, às quintas, das 19 às 21 horas. O Espaço Mais Cultura fica à Rua João Malaguti, 385.

Música e dança

Também estão em funcionamento, com igual êxito as Oficinas de Música – que englobam a Orquestra Jovem, sob regência do maestro César Cunha e a Orquestra de Viola, ministrada pelo Professor Luís Filipini. Essas oficinas acontecem na Escola Manoel Martins.

Outra tradicional Oficina que está já com muito sucesso é a de Ballet, com a professora e Bailarina Letícia Belchior. As aulas são realizadas no Centro Educacional Esportivo José Cortez, na Vila Santana.

A Oficina de Canto é a próxima atividade que essa parceria inédita entre a Prefeitura, pelo Departamento de Cultura e a Quintal das Artes irá propor à toda a população. Todos os cursos são gratuitos para os alunos.