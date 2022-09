Gênios da Nossa Música – Histórias da MPB

Mário Zan

Mário Giovanni Zandomeneghi (Mário Zan)

Nascimento: 09/10/1920 – Roncade/ Itália

Morte: 09/11/2006 – São Paulo/SP

Mário Zan, nasceu em Roncade (Itália) na década de 20, sua família imigrou para São Paulo e instalaram-se em Santa Adélia, região de Catanduva, onde Mário Zan teve como principal incentivador seu primo e acordeonista; Hilário Fossaluza.

Começou a tocar acordeon aos treze anos e foi considerado um dos melhores acordeonistas do Brasil. Ficou famoso pelas suas composições (mais de mil gravadas), sendo muitas delas populares canções das festas juninas, como: “Quadrilha completa”; “Balão Bonito”; “Noite de Junho” e “Pula a Fogueira”.

Foi também autor de hinos comemorativos dos 400 e 450 anos da cidade de São Paulo, e também dobrados, sendo de sua autoria o famoso dobrado “Silvino Rodrigues”.

O rei do baião, Luís Gonzaga disse que: “Mário Zan é o verdadeiro rei da sanfona”.

Duas de suas canções ultrapassaram as fronteiras do Brasil: “Nova Flor” em parceria com a Palmeira, em espanhol: “Los Hombres No Deben Llorar” e o “Hino do IV Centenário”, em parceria com V. A. Alves.

Uma de suas composições mais conhecidas é “Chalana”.

A explosão de Mário Zan, aconteceu em 1954, quando Zan homenageou a data com seu hino “Quarto Centenário”.

Obrigado Mário Zan pela sua obra.

Salve Mário Zan!

Dr. Raul Rodrigues Baía Filho