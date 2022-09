Prefeitura destaca empenho em projetos para melhora em ranking ambiental

Vargem Grande do Sul conquistou sua melhor colocação no ranking Município Verde Azul, programa ambiental do Governo do Estado, que tem o objetivo de medir e apoiar a eficiência da gestão sustentável com a descentralização e valorização da agenda ambiental nos municípios. No levantamento divulgado na semana passada, Vargem ficou em 108º lugar, somando 71,76 pontos. Uma melhora considerável com relação à 199ª posição da edição anterior, quando registrou 38.41 pontos. A cidade, porém, ainda não conquistou a certificação de Município Verde Azul, que é dada as que somam mais de 80 pontos.

A reportagem publicada na edição da Gazeta do último sábado, trouxe que a prefeitura não havia respondido aos questionamentos do jornal antes do encerramento da matéria. O que ocorreu na verdade foi que o Executivo respondeu a Gazeta a tempo, mas essa resposta por e-mail por um problema técnico, acabou chegando apenas na terça-feira, dia 30. A Gazeta pede desculpas aos leitores e publica nesta reportagem o que a prefeitura informou sobre o desempenho da cidade no ranking ambiental.

Resultado positivo

De acordo com a Prefeitura Municipal, o Chefe do Executivo vê essa classificação com muita satisfação pelo avanço conquistado, mas está otimista de a cidade poder avançar ainda mais.

Questionada sobre as principais evoluções que permitiram essa boa classificação, a prefeitura citou o cuidado com o Meio Ambiente em geral como principal evolução. “Neste sentido tivemos elaboração das Leis ambientais que compõem o arcabouço legal, foram mais de 15 Leis criadas ou adequadas, podemos citar como exemplo as Leis de arborização urbana, queimadas e fumaça preta”, disseram os responsáveis pelo Departamento de Agricultura e Meio Ambiente.

“Também tivemos a elaboração da cartilha de arborização urbana, disponibilizada no site da prefeitura, e o levantamento da porcentagem de cobertura vegetal que temos em área urbana”, completaram.

A Prefeitura ainda pontuou que foi realizado o plantio de árvores em todos os prédios públicos, com a meta de alcançar 100% no próximo ano, e que está sendo realizado o controle periódico da fumaça preta nos veículos municipais movidos a Diesel, além da implantação de coleta seletiva nas repartições públicas, entre outra ações.

Conforme explicaram, o ano de 2021 foi complicado por ainda se enfrentar a pandemia da Covid-19 e várias ações não puderam ser realizadas, o que impossibilitou a cidade de obter a certificação de Município Verde Azul.

“Podemos citar como exemplo nossas palestras de educação ambiental realizadas no auditório da Biblioteca Municipal, que só puderam ser realizadas no ano de 2022. Outra questão que demanda tempo é a elaboração de vários planos como: o Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGIRS) e o plano de Erosão Rural e Mata Atlântica, que já estão sendo finalizados. Esses planos não conseguimos utilizá-los no Município Verde Azul no ciclo de 2021, o que também influencia em pontos. Para este ano também, iremos realizar um diagnóstico de nossa arborização urbana, além de melhorarmos as ações que já realizamos em 2021”, detalharam.

Foi ressaltado ainda que o Departamento busca conseguir a classificação o quanto antes. “Quem sabe já para o próximo ciclo. Assim que saímos do evento, o prefeito Amarildo Duzi Moraes já cobrou mais empenho para que esta certificação venha. No evento antes da entrega dos troféus e certificados, fomos informados que o programa passará por ajuste, para o próximo ciclo vigente, o que poderá influenciar em nossos resultados”, finalizaram.