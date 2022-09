Bebê de menos de um ano engasgou e foi socorrido pela PM

Os soldados da Polícia Militar Jangoas e Emiliano salvaram um bebê de 11 meses que estava engasgado, nesta quinta-feira, dia 1º, no Centro. A equipe foi acionada e, no local, a mãe contou que a criança tinha uma traqueostomia e teria engasgado com o leite ao ser amamentada.

O pai da garotinha já estava fazendo os procedimentos que havia aprendido no Hospital, onde a criança permaneceu durante seis meses em tratamento, e com ajuda dos aparelhos utilizados diariamente pela criança.

Os policiais acionaram a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e informaram o Hospital de Caridade para que uma equipe ficasse de prontidão. Enquanto o serviço não chegava, os PMs auxiliaram o pai da criança com os procedimentos, onde foi realizado a sucção do líquido.

Após os socorristas realizarem o atendimento e verem que a criança estaria fora de risco, fizeram os procedimentos para encaminhar a vítima até o Hospital, onde permaneceu sob cuidados.

Compareceram ao local em apoio o capitão da PM Negrini, o 1º sargento Wildenir e os cabos Leonel, Tiago e Janiselo.