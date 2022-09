Festa das Nações: O maior palco da cidade

Depois de dois anos de suspensão por conta da pandemia da Covid-19, um dos principais eventos do Calendário Cultural de Vargem Grande do Sul, a Festa das Nações, volta à Praça Capitão João Pinto Fontão.

Quem passa pelas imediações da praça, já começou a ver a estrutura de palco, das barracas, dos bastidores sendo montadas ao longo dos últimos dias. Mas, o trabalho para a 20ª Festa das Nações começou muito antes. Em 2020, na verdade, quando ao iniciar os preparativos para a festa que deveria ocorrer naquele ano, o Departamento Municipal de Cultura e Turismo, junto dos demais departamentos da prefeitura, tiveram que cancelar tudo por conta da pandemia que começava a se alastrar pela cidade. Os ensaios nas escolas já tinham inclusive começado.

Em 2020 foram exibidas duas lives pelo Departamento de Cultura, para celebrar as duas décadas do evento, com transmissão de imagens de danças e apresentações musicais feitas nas festas anteriores. No ano passado, houve a transmissão ao vivo de apresentações de cantores e coreografias do Grupo da Cultura, para mais uma vez, a Festa das Nações não passar em branco.

Até que finalmente, mesmo não sendo no mês de maio, como acontece tradicionalmente, a Festa das Nações poder voltar em toda sua essência, com muitos números de danças das crianças das escolas, dos grupos e academias da cidade, dos artistas do Grupo da Cultura. Um momento em que talentos de Vargem Grande do Sul brilham como nunca no maior palco da cidade.

Haverá ainda as barracas com os pratos típicos de cada nação representada, lideradas pelas entidades assistenciais do município, o que ajuda em muito todo o trabalho social desenvolvido por essas instituições.

Como a população está precisando de uma festa tão bonita como esta. E como os voluntários que nela trabalham estão se dedicando para que todos os detalhes estejam prontos para as exibições que vão ocorrer de 8 a 11 de setembro. Que bom poder, finalmente, acompanhar a 20ª Festa das Nações.