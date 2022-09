Polêmica

A prefeita de São João, Teresinha Vick, para explicar problemas relacionados ao atendimento na UPA da cidade vizinha, durante sessão da Câmara realizada no dia 29, atribuiu parte da culpa à grande quantidade de moradores de Águas da Prata e de Vargem que estariam procurando a unidade sanjoanense. “Em um mês tivemos 276 da Prata. É muita gente de fora pra ser atendida em São João, porque na cidade deles ou não tem o serviço ou o serviço é ruim. Vieram de lá, que nós contamos, 50 pessoas de Vargem em um mês”, afirmou.

Pegou mal

A fala de Teresinha pegou muito mal, pois além de se tratar de uma unidade do Sistema Único de Saúde, pública e para todos, São João se beneficia muito com os gastos de moradores de cidades vizinhas que ali trabalham, estudam, passeiam, frequentam restaurantes, cinema e eventos. Ou seja, é muito imposto gerado para São João. O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), em sua live de quarta-feira, afirmou que São João é um polo regional, destacando que a cidade vizinha tem uma estrutura invejável, lembrando da quantidade de estudantes de colégios particulares, de universitários de Vargem que vão para lá, os serviços federais que são prestados lá e que gera um fluxo grande para São João. Finalizou observando que a UPA de São João atende mais de 500 pessoas por dia e que não são 50 moradores de Vargem atendidos em um mês, o que dá menos de um por dia, que causaram problemas na UPA sanjoanense. Ele disse que Teresinha o procurou se retratando e apesar de ter considerado a fala uma indelicadeza da prefeita de São João, o assunto estaria superado.

Segurança

Nesta semana, o prefeito esteve em Piracicaba, onde participou de evento com o Secretário de Segurança Pública, general Campos e os comandantes das Polícias Civil e Militar. Acompanharam o prefeito o comandante da GCM, Marco Antônio e o Diretor do Desetran, Rogério Bocamino. O delegado Eduardo Denadai, que atualmente trabalha junto a Seccional de São João, também esteve no evento. Vargem está com quadro de policiais civis e militares bem longe do ideal e Amarildo tem buscado uma recomposição desse efetivo.

Circular de graça em Tambaú

Desde o dia 17 de agosto, moradores de Tambaú têm transporte coletivo gratuito na cidade. São duas linhas que operam sem a necessidade dos passageiros pagarem tarifa no município.

Pesquisa

Divulgada no dia 2, a pesquisa Datafolha de intenção de votos para a presidência mostra que Lula (PT) lidera com 45%, seguido por Bolsonaro (PL), com 32%, Ciro (PDT) com 9% e Simone Tebet, com 5%. Neste levantamento, contratado pela Folha e pela TV Globo, o instituto ouviu 5.734 pessoas em 285 cidades. Ele foi registrado com o número BR-00433/2022 no TSE. O cenário mostra que a diferença entre Lula e Bolsonaro diminui dois pontos em relação ao levantamento anterior, de 18 de agosto, quando era de 15 pontos.