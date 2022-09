PM apreendeu soco inglês, touca e drogas com dupla

Durante patrulhamento pelo Centro da cidade, a Polícia Militar apreendeu dupla por tráfico de drogas, na quinta-feira, dia 1º. Um morador não identificado informou à equipe dos soldados Jangoas e Emilano que reside na Vila Polar, e que ao sair de sua casa, viu dois rapazes ao lado de um veículo Kadet embalando droga na rua.

Com as características da dupla, os policiais foram ao local e abordaram os rapazes. Na busca pessoal, foi encontrado um celular marca Apple com um deles e com o outro um aparelho celular marca Samsung.

Questionados sobre estarem no local, responderam que ali era a residência de um deles e que estariam usando maconha. Os PMs vistoriaram ao redor e localizaram, dentro de um capacete, três porções de maconha embalada em plástico transparente. Um dos rapazes confessou que a droga era sua. Na residência, foram localizados uma faca com resquícios de maconha e um soco inglês.

Na casa do outro rapaz, foi localizado logo na entrada, na janela da sala dentro de um sapatão de serviço, duas porções de maconha embaladas em plástico transparente. O rapaz confessou que eram suas. Dentro do guarda roupas foram localizados uma pistola de airsoft com três cilindros de gás e uma touca balaclava.

A dupla foi levada ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde o delegado determinou a apreensão dos objetos, dos celulares e das drogas. Foi instaurado inquérito policial e, após serem ouvidos, os rapazes foram liberados.