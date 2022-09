Quatro pessoas morreram em acidente na tarde desta sexta-feira

Uma colisão violenta tirou a vida de pelo menos quatro pessoas na tarde da sexta-feira, dia 9 de setembro. O acidente envolvendo um Vectra e um Jeep Renegade aconteceu no quilômetro 44 da Rodovia Hélio Moreira Sales, SP-215, entre Vargem Grande do Sul e Casa Branca, na altura dos silos da Cooperbatata, por volta das 15h30. Ainda não se sabe o que causou o acidente, uma colisão frontal, mas o impacto foi muito forte.



A frente do Vectra ficou completamente destruída, assim como a do Jeep, que tombou. Viaturas do Corpo de Bombeiros de São José do Rio Pardo e de Mococa foram acionadas para atender a ocorrência, assim como do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Equipes da Polícia Militar, da Polí- cia Rodoviária e da concessionária Renovias também auxiliaram. O Instituto de Criminalística de São João da Boa Vista esteve no local para a perícia técnica.

A vargengrandense Thalita Belchior, veterinária de 33 anos, era a moto-rista do Jeep Renegade. Ao que tudo indica, ela estava sozinha no veículo. Ela voltava de Casa Branca, onde tinha ido fazer ultrassom em um cachorrinho.

No Vectra, estavam os moradores de Casa Branca, Paulo Moreno, Edmar Cacholli e Mazinho Ger-mano. Os três também não resistiram à gravidade dos ferimentos. Não se tinha a confirmação se havia mais algum passageiro no Vectra. A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do acidente.

Mazinho Germano, Edmar Cacholli e Paulo Moreno eram de Casa Branca; Thalita Belchior era moradora de Vargem Grande do Sul