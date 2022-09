O show gospel com o cantor Marcelo Aguiar foi a principal atração do 1º Adora, realizado no último sábado, dia 3, no Estádio Municipal Dudu Ramão. O evento foi organizado pela Associação de Pastores e Ministros de Vargem Grande do Sul. O público presente ainda fez a doação de caixas de leite que serão entregues às entidades assistenciais da cidade.

Fotos: Samira Ferreira