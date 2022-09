A Escola Estadual Alexandre Fleming comemorou o Bicentenário da Independência, celebrado na última quarta-feira, dia 7, com atividades diversificadas ao longo da semana. Segundo informou a escola, esta data em específico é de grande importância para se resgatar valores éticos, morais e cívicos, buscando incentivar o respeito e o conhecimento sobre a história do Brasil.

“Nossos alunos, enquanto sujeitos históricos, também são protagonistas dessa história e devem ser envolvidos em atividades que colaborem para a formação de cidadãos conscientes e que tenham respeito ao país onde estão crescendo. Além do trabalho em sala de aula, aprofundamos os conhecimentos com pesquisas, debates e reflexões contextualizadas sobre este importante evento da história nacional”, informaram.

Na Semana da Pátria, a CGPAC Carolina Zonta em conjunto com os professores da área de Ciências Humanas, conduziram projetos como: a criação do “Paço da Independência”, a participação de um concurso de poesias com o tema “200 anos de Independência: Lendo nossa história, escrevendo nosso futuro”, de âmbito nacional, e para o fechamento foi entoado o Hino Nacional. “Dessa forma, contribuiu-se para despertar nos estudantes o sentimento de respeito pela pátria e a compreensão do passado histórico de nosso país”, explicaram.