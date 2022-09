Após ser preso por confusão em choperia de São João, empresário de Vargem é solto

Um empresário de Vargem Grande do Sul foi preso após uma confusão ocorrida na noite de sábado, dia 3, em uma choperia na região central de São João da Boa Vista. O indivíduo, que não teve o nome divulgado, estava em posse de uma pistola e responderá pelos crimes de tentativa de homicídio, lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo. Contudo, ele já está em liberdade.

De acordo com o Jornal O Município, a Polícia Civil informou que a confusão começou após o sujeito ter se desentendido com um cliente do estabelecimento por causa de mulheres. Conforme apurado, eles estavam no banheiro, onde iniciou-se uma discussão, e o empresário sacou a arma e apontou para o cidadão.

Contudo, um amigo da vítima interveio e acabou agredido com coronhadas na orelha e na mão. Houve tumulto e muitas pessoas que estavam na choperia correram, temendo que houvesse algum disparo.

Diante da confusão, a Polícia Militar foi acionada e encaminhou equipes para o local. O empresário foi imobilizado e algemado. Na ocasião, ele nada declarou a respeito do incidente, dizendo apenas que tem documentação da arma. Já o homem agredido foi conduzido por uma viatura de resgate ao Hospital e Maternidade Unimed, onde recebeu os cuidados necessários.

Uma das equipes policiais conduziu os familiares do empresário à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), uma vez que alegaram terem sido agredidos durante a confusão. Após passarem por exames médicos, todos foram conduzidos ao Plantão Policial. Como não souberam dizer quem eram os agressores, eles foram orientados a registrarem outro Boletim de Ocorrência sobre o fato.

No Plantão Policial, a vítima foi orientada quanto ao prazo decadencial de seis meses para o oferecimento de representação criminal contra o rapaz. O empresário foi preso e encaminhado à Cadeia Pública e acabou sendo liberado no domingo, dia 4, após audiência de custódia.

A arma

Empresário portava pistola 380, da marca Glock G 25



Durante a ocorrência, a PM apreendeu a arma utilizada pelo agressor: uma pistola 380, da marca Glock G 25, com 13 munições intactas do mesmo calibre. Além disso, os policiais militares ainda encontraram outras duas munições intactas no chão do banheiro, onde a discussão teve início.

Durante a ocorrência, o vargengrandense apresentou o Certificado de Registro de Arma de Fogo, válido até 25 de setembro de 2029, bem como Guia de Tráfego Especial. Segundo a Polícia Civil, apesar de ter o registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) e a pistola estar regularmente registrada, o empresário não tinha autorização de porte irrestrito.

O Decreto nº. 9.846/19 determina que os CACs podem portar arma de fogo pertencente a acervo cadastrado no Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (Sigma), apenas no trajeto entre o local de guarda autorizado e os de treinamento, instrução, competição, manutenção, exposição, caça ou abate. Diante disso, o agressor responderá pelo crime de porte ilegal de arma, uma vez que se encontrava em uma choperia, infringindo a lei vigente.