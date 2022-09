Bom público prestigiou a abertura da Festa das Nações

A 20ª Festa das Nações teve início na noite de quinta-feira, dia 8, com belas apresentações de grupos, escolas municipais, escolas estaduais e Etec. A noite foi repleta de emoções, devido a retomada do evento após dois anos paralisado pela pandemia da Covid-19, e rendeu um bom público.

As pessoas presentes puderam prestigiar os cantores e dançarinos enquanto se deliciavam com os mais variados pratos típicos de cada nação. As comidas foram cuidadosamente preparadas pelas entidades da cidade.

A abertura do evento, que ocorreu por volta das 19h, ficou por conta de um emocionante vídeo mostrando um pouco dos 20 anos de festa e das inúmeras pessoas que apresentaram, dançaram e colaboraram para a realização do evento.

A festa continuou com inúmeras apresentações na sexta-feira, dia 9. Neste sábado, dia 10, o evento também tem início às 19h. Já no domingo, dia 11, dia de encerramento da festa, as apresentações acontecem em dois horários, tendo início à tarde, às 16h, e depois às 20h, após a missa, quando ocorrerá o encerramento do evento.