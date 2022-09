Corrida da Independência movimentou manhã de quarta-feira, dia 7

Mais de 200 atletas participaram da 16ª Corrida Pedestre da Independência 2022, realizada pelo Departamento Municipal de Esportes e Lazer, na manhã da última quarta-feira, dia 7 de setembro, feriado que marcou os 200 anos da Independência do Brasil. Entre os homens, o vencedor foi José Sérgio Arrigoni Espósito, de Itobi, e entre as mulheres, a primeira a cruzar a linha de chegada foi Kelly Cristina Watanabe Dal Belo, de São José do Rio Pardo.

A largada foi na altura do Banco Santander, de onde 205 atletas partiram em direção à Represa Eduíno Sbardelini, percorrendo toda Rua do Comércio. Os competidores deram uma volta no lago da barragem e retornaram à praça da Matriz, completando um percurso de 5 km.

O primeiro corredor a passar pela chegada foi José Sérgio Arrigoni Espósito, 44 anos, com o tempo de 18m04 segundos. Ele foi seguido por Alessandro Ferreira Pinto com 18m19s e Carlos Guilherme Bezerra, com 18m28s.

Entre as mulheres, a vencedora geral foi Kelly Cristina Watanabe Dal Belo, de 51 anos, com o tempo de 21m46s. Em segundo lugar ficou Rafaela Feriani de Paula, que fez o percurso em 22m37s e em terceiro lugar, Paloma Aparecida Restani, com 22m45s.

Os três melhores colocados de cada categoria definida por idade receberam troféus, além do campeão geral masculino e feminino, incluindo os cinco melhores atletas vargengrandenses.

Além da corrida principal, o Departamento Municipal de Esportes e Lazer realizou a corrida kids, com boa participação da garotada.

Ato solidário

Os participantes da corrida também foram convidados a doar 1 kg de alimento não perecível e as doações serão encaminhadas pela Ação Social às famílias em vulnerabilidade social de Vargem.

Solenidade

Antes da largada da corrida, foi realizada a solenidade em celebração da Independência do Brasil, conduzida pelo Tiro de Guerra 02-092, de Vargem Grande do Sul, na Praça Capitão João Pinto Fontão. A cerimônia teve início com o hasteamento das bandeiras do município de Vargem Grande do Sul, do Estado de São Paulo e do Brasil.

Estiveram presentes autoridades municipais, como o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), o presidente da Câmara, Paulinho da Prefeitura (PSB) e a diretora de Cultura e Turismo, Márcia Iared. Atiradores do Tiro de Guerra 02-092, de Vargem Grande do Sul, sob o comando do Chefe de Instrução, o 1º sargento Bruno de Paula Prates, além do Grupo de Escoteiros Curumins da Mantiqueira.

Fotos: Prefeitura

Corrida Kids agitou a galerinha