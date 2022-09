Cultura da Quebrada, no Jardim Dolores, foi um sucesso

A 3ª edição do evento Cultura da Quebrada aconteceu no domingo, dia 4, com o objetivo de disseminar a cultura em Vargem Grande do Sul, através de intervenções urbanas, acessíveis para toda população. O evento aconteceu na Praça Sebastião Cândido, no Jardim Dolores, e foi um sucesso, com a presença de cerca de 120 pessoas.

À Gazeta de Vargem Grande, Diego Roberto Bernardes, conhecido como DR, relatou que conforme as expectativas, o evento teve adesão do público, assim como seguiu o cronograma das atividades. “De modo geral, foi muito bom”, contou.

O Cultura na Quebrada teve início às 9h com as atividades de grafite, tendo presente artistas de Vargem Grande do Sul, São João da Boa Vista, Mogi Guaçu, Pirassununga e Casa Branca.

Logo às 14h teve início o microfone aberto, no formato de Sarau. “Onde os artistas e entusiastas puderam recitar poesias e passar mensagem ao público, contando com apresentação de rappers de São João da Boa Vista”, comentou.

Já às 15h30, o evento teve a apresentação dos BBoys, artistas de Casa Branca, dança característica da cultura hip-hop.

Às 16h30 foi a vez da batalha de rima entre os MCs. “Expressão da cultura de rua denominada de ‘freestyle’, que na linguagem comum é o ‘repente improvisado’, mas com base musical de rap/hiphop. Ao final, tivemos o vencedor, MC Formiga, da qual recebeu a premiação pela vitória”, informou.

Ao jornal, DR contou como avalia a participação da comunidade no Cultura na Quebrada. “Houve grande adesão do público em geral, mas vale destacar sobre as crianças do bairro, que puderam ver um evento cultural em sua ‘quebrada’, já que raramente tem oportunidade de participar”, disse.

“Ao mesmo tempo, o público prestigiou e compareceu, mesmo sendo um segmento cultural mais urbanizado, houve participação de todas as faixas etárias”, completou.

Ele comentou que ainda não há data definida, mas o evento, sem dúvidas, será seguido de muitos. “Pois dependemos de organização entre voluntários e doadores, e com isso há necessidade de articulação e tempo para isso”, comentou.

Ele falou sobre a importância dos voluntários nesta terceira edição do evento Cultura da Quebrada . “Sem o apoio dos voluntários, dos apoiadores, dos artistas e do público em geral, nada disso seria possível e, por isso, como organizador, a total gratidão a todos que fizeram sua parte no evento”, ressaltou.

“Mas um destaque se deve para a Diretoria da Escola Estadual José Gilberto de Oliveira, a querida Josy e nosso amigo e companheiro Gabé, que fez toda a parte de aparelhagem de som”, finalizou.

Fotos: Arquivo Pessoal

Oficina de grafite foi uma das atividades