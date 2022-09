Festa do Caminhoneiro teve carreata no domingo, dia 4

O domingo, dia 4, foi de festa na Paróquia de São Joaquim. Logo pela manhã, às 9h, foi celebrada a Missa dos Caminhoneiros. Logo após, motoristas saíram com seus caminhões e demais veículos para uma procissão motorizada de caminhões e carros pelas ruas de Vargem Grande do Sul, que foi encerrada com a bênção dos veículos.

Por volta das 12h teve início a Festa do Caminhoneiro, com almoço e muita animação no salão paroquial. Houve a apresentação musical de André Matuto, sorteio de brindes e muitos comes e bebes.