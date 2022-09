José Alberto Cortez lançou livro sobre 50 anos da Fitcor

O Prof. Dr. José Alberto Aguilar Cortez lançou o livro “Fitcor – 50 ANOS: prevenção e reabilitação cardiopulmonar e metabólica”, pela Editora CRV. A obra resgata a sua trajetória no programa Fitcor Aptidão Física e Saúde, voltado a Reabilitação Cardiopulmonar e Metabólica e atualmente conduzido no Hospital Sírio Libanês, sob a coordenação do professor vargengrandense.

Graduado em Educação Física pela USP, com mestrado em Educação Física pela EEFE USP e doutorado em Biodinâmica do Movimento Humano pela EEFE USP (2008), o professor vargengrandense foi o primeiro diretor do Departamento de Educação Física e Esporte da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (SOCESP). É diretor da Fitcor Aptidão Física e Saúde, atualmente parceira do Hospital Sírio Libanês, onde coordena os profissionais de educação física do Programa de Reabilitação Cardiopulmonar e Metabólica do Centro de Reabilitação, desde 2006.

José Alberto é ainda professor doutor da Escola de Educação Física da Universidade de São Paulo, responsável pelas disciplinas de futebol e Futsal. Coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas de Futebol e Futsal (GEPEFFS). Atuou, de 1999 a 2019, como consultor na Rádio Jovem Pan AM, para assuntos relacionados à atividade física, esportes, saúde e qualidade de vida. Foi consultor no projeto de formação de atletas do E. C. Pinheiros (LIE) em 2008 e coordenou, durante mais de uma década, o curso de pós-graduação lato sensu de Condicionamento Físico para Grupos Especiais e Reabilitação Cardíaca da FMU.

Professor Dr. José Alberto Aguilar Cortez também é autor de outros livros. Foto: Arquivo Pessoal

A obra

O livro foi lançado no último dia 5, e pode ser adquirido pelo site da Editora CRV, www.editoracrv.com.br. Nele, o professor José Alberto fala sobre os 50 anos da Fitcor e sua própria história. “Tudo começou em 1972, quando tive a oportunidade de iniciar um programa inédito e audacioso de reabilitação cardíaca no Instituto de Cardiologia Dante Pazzanese. No mesmo ano, participei da fundação da Ceprecor junto com o Dr. Milton Godoy, na Unicor. Naquele ano tatuei a reabilitação cardíaca não na minha pele, mas no meu DNA”, escreveu na sinopse do livro.

Ele relata as fases da Fitcor e seu desenvolvimento, os obstáculos enfrentados pelo caminho, as mudanças de rumo e como se tornou uma parceira do Centro de Reabilitação do Hospital Sírio Libanês, onde oferece sua expertise em prevenção e reabilitação cardíaca num local de excelência.

Outros livros

José Alberto Aguilar Cortez também é autor do livro “Vinte Copas do Mundo de Futebol: o legado da escola Iugoslava de treinadores” e também Manual do Boleiro: cuidados para uma prática segura e prazerosa de futebol com os amigos”, ambos pela Editora CRV.