Acidente entre caminhonete e van deixa vítima leve em São José

Um acidente com vítima leve foi registrado na tarde desta quarta-feira, dia 7, no cruzamento da rua Comendador Luiz Gonçalves com a avenida Antônio Pereira Dias no bairro Vila Formosa, em São José do Rio Pardo.

De acordo com as informações do Portal de Rio Pardo, a caminhonete seguia pela rua Comendador Luiz Gonçalves e no cruzamento, uma Van Mercedes Benz Sprinter que seguia pela avenida não parou no cruzamento, ocorrendo a colisão.

Felizmente, ninguém ficou ferido gravemente, apenas o condutor da Van que teve escoriações leves no seu braço. Na batida, a Van acabou tombando indo parar sobre a calçada da avenida que margeia o córrego São José.

A equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e prestou atendimento à vítima. A Polícia Militar foi acionada e registrou o boletim de ocorrência.