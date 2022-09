Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu João Carlos Bíscaro, aos 62 anos de idade, no dia 04 de setembro. Deixou a esposa Érika Márcia Faia Viana; os filhos João Carlos, Carolina, Guilherme e Gabriel; a nora Indianara; as netas Maria Alice e Lunna. Foi sepultado no dia 04 de setembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Vicenta Gomes Batista da Silva, aos 76 anos de idade, no dia 05 de setembro. Viúva, deixou os filhos Fábio e Marcelo; as noras Elaine e Juliana; os netos Bruno, Ana Eliza, Gustavo, Camile, Marcela e Isabela. Foi sepultada dia 05 de setembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu João Carlos dos Santos, o pedreiro Gim ou Manga Rosa como era mais conhecido; aos 73 anos de idade, no dia 06 de setembro. Deixou a esposa Zuleide Aparecida Souza; o filho Reginaldo; os irmãos Luís Carlos, Moacir e Antônio Carlos; cunhadas e sobrinhos. Foi sepultado no dia 07 de setembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Etelvina Gonçalves de Abreu, aos 75 anos de idade, no dia 06 de setembro. Dona Etelvina residia na Barra de São Francisco no Espírito Santo. Era viúva de Otaviano de Abreu; deixou filhos. Foi sepultada no dia 07 de setembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Wilson Paulino Oliveira, aos 64 anos de idade, no dia 08 de setembro. Solteiro, deixou os irmãos Jair, Maria, Sueli, José Antônio, Cláudia e Esio; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 08 de setembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Luiz Roberto de Souza, aos 52 anos de idade, no dia 08 de setembro. Deixou a esposa Célia Rosa Fernandes Souza, os irmãos Paulo e Lourdes. Foi sepultado no dia 08 de setembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Luiz Amadeu Filho, aos 79 anos de idade – há 6 dias de completar 80 anos, no dia 09 de setembro. Deixou a esposa Sirlene; os filhos Maria Cristina, Luís Fernando, Paulo Sérgio e Alexsander; o genro Valdemir; as noras Rosângela e Maria Imaculada; os netos Douglas, Duane, Fernanda, Felipe, Débora, Otávio, Camila, Bruno, Gabriel, Luís Paulo e Guilherme; e bisnetos. Foi sepultado no dia 09 de setembro, no Cemitério da Saudade.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Paulo César de Andrade, aos 68 anos de idade, no dia 26 de agosto. Foi sepultado no dia 26 de agosto, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Jair Ribeiro, aos 79 anos de idade, no dia 28 de agosto. Foi sepultado no dia 28 de agosto, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu José Natal Quirino, aos 76 anos de idade, no dia 28 de agosto. Foi sepultado dia 28 de agosto, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Maria Nilza Dourador Felice, aos 86 anos de idade, no dia 04 de setembro. Foi sepultada dia 05 de setembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maria Apparecida Martins de Oliveira, aos 90 anos de idade, no dia 06 de setembro. Foi sepultada dia 07 de setembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Sérgio Marson, aos 91 anos de idade, no dia 07 de setembro. Foi sepultado dia 08 de setembro, No Cemitério Municipal de Casa Branca.