Censo 2022 já teve início em mais de 50% dos setores de Vargem

No dia 1º de agosto teve início a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022, promovido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No total, mais de 180 mil recenseadores saíram a campo visitando cerca de 75 milhões de domicílios em todos os 5.568 municípios do Brasil, para investigar quantos são e como vivem os brasileiros, além de diversos outros temas. Até sexta-feira, dia 9, segundo os dados do IBGE, 73.993.537 pessoas já foram recenseadas.

Em Vargem Grande do Sul, cinco agentes censitários estão supervisionando uma equipe de 38 recenseadores. De acordo com o site do IBGE, há 81 Setores Censitários na cidade, onde, até sexta-feira, dia 9, 14,8% estavam concluídos, 53,1% em andamento e 32,1% ainda não haviam sido iniciados.

Após um mês de coleta, o Agente Censitário Municipal (ACM) de Vargem, Christopher Vieira Jeronimo, informou que os dados sobre domicílios e moradores ainda não estão consolidados. No entanto, ressaltou que mais de 50% dos setores da cidade já foram iniciados.

À Gazeta de Vargem Grande, ele contou que um dos principais obstáculos têm sido a dificuldade de encontrar os moradores em casa, levando o recenseador a voltar várias vezes ao local, em horários variados. “Há também aqueles que se recusam a participar da pesquisa, pelos mais variados motivos. Existem também casos de comportamento mais agressivo por parte dos cidadãos, mas, apesar de desagradáveis, são incidentes pontuais. Em geral, a população tem se mostrado bem-disposta a colaborar com o Censo”, contou.

A previsão para o término da coleta do Censo, de acordo com o agente, é final de outubro. Conforme comentou, este primeiro mês pode ser definido como um período de aprendizado. “Como todas as coisas novas, os recenseadores iniciaram com cautela, mas rapidamente ganharam experiência e segurança para vencer as dificuldades apresentadas e avançar na execução desta tarefa crucial para o futuro do país, sempre com o suporte de nossa brava equipe de agentes supervisores”, disse.