Conheça os candidatos a deputado federal

Além dos 12 candidatos a deputado estadual, a região registra cinco candidatos a deputado federal. Os dados são do site de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais, com base no domicílio eleitoral dos candidatos.

Em Vargem Grande do Sul, a nutricionista Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto, filiada ao Republicanos, está concorrendo a uma cadeira na Câmara dos Deputados nas Eleições 2022. Com 37 anos, a vereadora possui o nome de candidatura como sendo Danutta Rossetto.

Há quatro sanjoanenses na disputa a candidato federal. Com o nome de urna Arten, o advogado Francisco de Assis Carvalho Arten tem 63 anos e é filiado ao MDB e era reitor da Unifae.

A servidora pública municipal Cleuza Bordin Queiroz da Silva, tem 52 anos e é filiada ao Solidariedade. Ela possui Cleuza Bordin como nome de candidatura.

Demétrius Alves Cabral Filho, de 52 anos, é filiado ao partido Novo. O administrador possui Demétrius Alves como nome de urna.

O comerciante Carlos Tarcísio Paulo é filiado ao PDT e tem 52 anos. O sanjoanense possui Tarcísio A Voz dos Nordestinos como nome de candidatura.

