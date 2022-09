Dados preliminares mostram população com mais mulheres

De acordo com o primeiro balanço do levantamento nacional, divulgado no dia 30 de agosto pelo IBGE, em um mês o Censo já havia passado por 20.290.359 domicílios no país, contando 58.291.842 pessoas.

O balanço mostra que o estado mais adiantado em termos percentuais é o Rio Grande do Norte, com 53% dos setores censitários trabalhados, seguido por Pernambuco (52,45%) e Distrito Federal (52,04%). O estado de Mato Grosso tem a menor proporção, com 21,81%, seguido de Roraima (25,75%) e São Paulo (29,63%).

O IBGE divide o país em 452.246 setores censitários urbanos e rurais, dos quais 38,4% já estão sendo visitados pelos 144.634 recenseadores. Conforme o balanço, 88,2% dos domicílios (17.697.415) responderam ao questionário básico e 11,8% (2.365.208) ao ampliado.

O questionário básico contém 26 questões sobre características do domicílio, seus moradores e a identificação étnico-racial, registro civil e educação dos mesmos, além do rendimento do responsável e dados a respeito de mortalidade. Na média, as pessoas têm demorado seis minutos para respondê-lo.

Já o modelo ampliado investiga, além dos aspectos consultados por meio do questionário básico, detalhes sobre trabalho, renda, nupcialidade, núcleo familiar, fecundidade, religião ou culto, pessoas com deficiência, migração interna e internacional, deslocamento para estudo, deslocamento para trabalho e autismo. Este leva, em média, cerca de 18 minutos para ser respondido. O tipo de questionário a ser aplicado a cada pessoa entrevistada é definido por amostragem, de forma aleatória.

Ao todo, 99,7% da coleta do primeiro mês foi feita de forma presencial. Um total de 34.055 domicílios optaram por responder pela internet e outros 30.202 pelo telefone. De acordo com o IBGE, 2,3% dos domicílios visitados se recusaram a responder.

Neste primeiro balanço, a pirâmide etária parcial já revelava o envelhecimento da população e a contagem de indígenas (450.140) e de quilombolas (386.750) é considerada um avanço no levantamento. Da contagem populacional feita no primeiro mês, 47,8% são homens e 52,2% mulheres.

