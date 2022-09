Inaugurada a creche Dona Evange, no Jardim Ferri

Uma emocionante festa marcou a inauguração da Creche Escola Evangeline Ciacco de Oliveira, a Dona Evange, na última terça-feira, dia 6, em Vargem Grande do Sul. Na solenidade, além das autoridades municipais, estiveram presentes o secretário de Estado da Educação, Hubert Alquéres e o secretário de Governo, Marcos Penido. Familiares de Dona Evange também participaram da solenidade.

A creche foi construída no Jardim Ferri com recursos de R$ 1,6 milhão do Governo do Estado e com coparticipação da prefeitura. A nova unidade irá atender 100 crianças de 4 meses a até 3 anos de idade. O evento contou com apresentação musical das crianças do Guri e participação de alunos de artes marciais dos projetos mantidos pela prefeitura.

Primeiro a falar ao público que acompanhava a cerimônia, o secretário de Educação falou sobre a atenção do governador Rodrigo Garcia (PSDB) à esfera educacional. “O governador têm todos os números da Educação na ponta da língua e tem renovado essa força e dedicação no Ensino Médio”, disse. Ele também falou sobre a iniciativa da pasta junto às escolas estaduais, de destinar recursos diretamente para as unidades, garantindo maior autonomia. “A escola pode escolher a melhor forma de se aplicar esse recurso”, observou.

Por fim, destacou a importância da nova escola para a cidade. “A atribuição de cuidar das crianças é dos municípios, o ensino fundamental fazemos em parceria, Estado e municípios. O governador Rodrigo Garcia acredita muito nesta parceria com as prefeituras. O regime de colaboração entre os estados e municípios é absolutamente fundamental para desenvolver nosso estado e desenvolver a educação”, afirmou Hubert Alquéres.

O presidente da Câmara, Paulinho da Prefeitura (PSB), parabenizou o governador e a prefeitura pela obra e lembrou sobre a atuação de Dona Evange como educadora e também o trabalho de apoio que realizou durante muitos anos com uma família da cidade.

Celso Ribeiro (Podemos), vice-prefeito, parabenizou a escolha de Dona Evange para dar o nome à escola, lembrando seu trabalho na Educação e também sua personalidade doce e amável. Falou ainda sobre a importância de uma creche para a sociedade, não apenas para o desenvolvimento das crianças, com as primeiras noções de valores, mas também para a as mães que estão ingressando no mercado de trabalho. “Estudos mostram o impacto positivo de uma creche na primeira infância. A criança vai se estruturando, tem um futuro melhor”, comentou.

Em sua fala, Amarildo salientou a parceria e o compromisso que o Governo do Estado tem com Vargem Grande do Sul e contou a unanimidade na escolha do nome de “D. Evange” para nomear a creche. “Uma educadora fantástica”, destacou.

Marcos Penido

O prefeito agradeceu ao empenho do secretário Marcos Penido na solução de problemas graves da cidade, como a voçoroca na Cohab 6, na conquista do Poupatempo de Vargem e na liberação de recursos para a pavimentação da vicinal da Lagoa Branca, destacando que nos últimos 20 anos de prefeitura não houve uma liberação de verbas como essas para o município.

Por sua vez, o secretário de Governo falou sobre a importância da escola para a sociedade. “É um momento de grande alegria poder estar inaugurando uma creche aqui em Vargem Grande do Sul. Aqui a gente começa a moldar as futuras gerações. É na creche que a gente tem condição de pegar as crianças e ir ensinando, complementando aquilo que elas vão aprender em casa”, disse.

O secretário ainda destacou o empenho do governador Rodrigo Garcia nas parcerias com as cidades. “O Rodrigo é um municipalista, entende que somente através dos municípios que as políticas públicas chegam aos cidadãos. É estando junto dos prefeitos e ouvindo os prefeitos”, ressaltou.

Placa

Logo em seguida foi descerrada a placa de inauguração com a presença dos familiares de Dona Evange, como filhos, netos e bisnetos. Denyse Balarin, filha da professora, leu a biografia da educadora, sua dedicação na alfabetização da população e agradeceu a homenagem.

Após, todos puderam conhecer as dependências da nova Creche, onde foi descerrada também a foto de D. Evange no momento de sua formatura no magistério.

Além dos secretários de Educação e de Governo, Prefeito Amarildo, vice-prefeito Celso Ribeiro e do presidente da Câmara, Paulinho, a inauguração contou com a presença da Diretora Regional de Saúde, Patrícia Magalhães, Vereadores, da diretora de Educação Renata Taú, também a responsável pela Creche D. Evange, Samala Pinheiro, os vereadores Serginho da Farmácia (PSDB), Célio Santa Maria (PSB), Canarinho (PSDB), Gláucio do Mototaxi (União Brasil), Guilherme Nicolau (MDB), Parafuso (Republicanos) e Maicon Canato (Republicanos), diretores municipais, coordenadoras e diretoras de escolas, servidores públicos, prefeitos e vereadores da região, representantes de entidades, da Polícia Civil e Polícia Militar e Guarda Civil Municipal.

A unidade

A creche municipal vai atender cerca de 100 crianças de até 3 anos e conta com salas pedagógicas, administrativas, ambientes de vivência e de serviços gerais. Esta é a 217ª Creche Escola entregue pelo Estado entre 2019 e 2022. Neste período já foram investidos R$ 349,3 milhões no programa, gerando 29 mil vagas de educação infantil em todo o estado de São Paulo. Em Vargem Grande do Sul, outra escola está sendo construída, no Jardim Iracema, e deve ficar pronta entre o final de 2022 e começo do próximo ano.

Fotos: Reportagem

