Marco Penido fala sobre investimento em segurança

O secretário de Governo do Estado de São Paulo, Marco Penido, compareceu à inauguração da Escola Creche Dona Evangeline Ciacco de Oliveira, na última terça-feira, dia 6. Após a solenidade, ele falou rapidamente à Gazeta de Vargem Grande sobre os investimentos do governo em Segurança Pública, uma das preocupações da população.

Durante a cerimônia, foi destacado a participação do Estado em investimentos realizados no município nos últimos anos e a atuação de Penido, que anteriormente dirigiu a pasta de Infraestrutura e Meio Ambiente, em vários projetos destinados a Vargem. Como na liberação dos recursos para a obra de contenção e recuperação da Voçoroca que ameaçava casas dos Conjuntos Habitacionais 5 e 6, na autorização da pavimentação da Estrada Vicinal que liga Vargem a Lagoa Branca, além da instalação do Poupatempo e mais recentemente, no processo do novo reservatório de água de Vargem, do lado de cima da SP-344.

Na breve conversa com Penido, a reportagem da Gazeta de Vargem Grande relatou ao secretário a defasagem de efetivo nos quadros da Polícia Civil e Militar de Vargem, do fechamento do imóvel da Delegacia de Defesa da Mulher, que passou a ter seus serviços prestados na Delegacia da Polícia Civil e falou do esforço da prefeitura em tentar sanar essa questão.

Penido lembrou que embora o Estado de São Paulo apresente os melhores indicadores do Brasil e até de cidades no mundo, o governador Rodrigo Garcia coloca que esses dados não resolvem o problema de quem, por exemplo, teve seu celular furtado, o seu carro furtado. “Temos que estar sempre aumentando esse trabalho. É uma guerra diária com relação a segurança. Para podermos melhorar, além de toda a questão do Degec, que são parcerias com as Guardas Civis que a gente está fazendo tanto na capital quanto interior, nosso governador liberou ampliar o concurso aberto da Polícia Civil, serão 3.500 vagas para a Polícia Civil e mais 5.000 pra Polícia Militar, no total 8 mil novas vagas”, destacou. “Assim, iremos repondo o pessoal e aumentando a qualidade”, afirmou.

O secretário apontou ainda que a gestão atual substituiu 50% da frota de veículos da PM. “Tradicionalmente se renova 20%. Mas essa gestão renovou 50%. O armamento que a nossa polícia tem é armamento de primeiro mundo, pistolas .40, os rifles, as metralhadoras, a questão do drone de helicópteros. São Paulo tem a melhor força policial do país, e o nosso governador está investindo, refazendo novos concursos, melhorando a frota para que cada vez mais, a gente traga não só a segurança, mas também a sensação de segurança para que todo mundo possa ir ao trabalho, à escola e também as horas de lazer para poder usufruir da sua cidade. Esses são temas que o governador olha como um todo: segurança, educação e emprego são pilares da gestão do nosso governador que ele acompanha diariamente e adota providências para que possa melhorar”, afirmou.

Muralha digital

Entre os projetos em segurança pública direcionados a Vargem Grande do Sul pelo Governo do Estado, está o sistema “Muralha Digital”, que prevê a instalação de um circuito de câmeras de segurança em pontos estratégicos do município. Um investimento de cerca de R$ 700 mil. O sistema permite, entre outras ações, a identificação de veículos furtados e roubados e situações suspeitas, permitindo agilidade nas ações e aumentando a sensação de segurança.