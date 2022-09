Região tem 12 candidatos a deputado estadual, segundo o TSE

As cidades da região de Vargem Grande do Sul têm 12 candidatos a deputado estadual para a Eleição de 2 de outubro de 2022, com base no domicílio eleitoral, disponibilizados no site de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Dos 12 candidatos da região que estão concorrendo a uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) nas Eleições 2022, um é de Vargem Grande do Sul. O advogado José Carlos Rossi, de 72 anos, é candidato a deputado estadual. Com o nome de urna Rossi, ele é filiado ao PSD, já foi prefeito de Vargem e concorreu ao Executivo na última eleição municipal, em 2020 quando obteve 7.306 votos, o que totalizou 34,29% do total, sendo vencido pelo atual prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB).

São João

A cidade vizinha de Vargem, São João da Boa Vista, conta com seis candidatos. Entre eles, há a policial militar Andréa Parolin Pavani Perinoti, de 51 anos. Filiada ao PSD, ela possui o nome de candidatura Cabo Andréa.

Outro candidato a compor a Assembleia Legislativa é o médico Ademir Martins Boaventura. Com o nome de urna Dr. Ademir, o sanjoanense de 56 anos, é filiado ao MDB.

Com 38 anos, Moises Juliano Montiel também é candidato. O administrador conta com o nome de candidatura sendo Dinho Montiel e é filiado ao partido Solidariedade, em São João.

A aposentada Maria Alice Tanigush, de 60 anos, é natural de São João e é filiada ao partido PTB. Com o nome de urna sendo Michelle, a advogada Michelle Scoassado, tem 42 anos e é filiada ao Solidariedade.

O sanjoanense Vanderlei Borges de Carvalho possui o nome de candidatura como Vanderlei. Ele tem 65 anos e é filiado ao PSDB e já foi prefeito de São João entre 2013 a 2016.

Rio Pardo

Em São José do Rio Pardo, há dois candidatos a deputado estadual. Rafael Castro Kocian possui o nome de urna como sendo Professor Rafael Kocian. Com 39 anos, ele é filiado ao Rede e é vereador em São José.

Com o nome de candidatura Rubinho Pinheiro, o advogado Rubens Lobato Pinheiro Neto tem 33 anos e é filiado ao União Brasil.

Itobi

Em Itobi, há um candidato, sendo o servidor público municipal Marcos Escames Félix da Silva. Filiado ao Podemos, ele tem 44 anos e possui o nome de urna registrado como sendo Marcos Escames.

Casa Branca

O empresário Francisco Horwath Neto é candidato, sendo filiado ao PMN. Com 64 anos, ele possui o nome de candidatura Francisco Neto.

Aguaí

Filiado ao União Brasil, João Batista do Prado é o único candidato a deputado estadual de Aguaí. Com 64 anos, seu nome de urna é Jack.

