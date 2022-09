Setembro Amarelo: Campanha aborda prevenção ao suicídio

A Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), em parceria com o Conselho Federal de Medicina (CFM), organiza desde 2014, em todo o território nacional, a Campanha Setembro Amarelo.

O dia 10 deste mês é, oficialmente, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a iniciativa acontece durante todo o ano. Atualmente, o Setembro Amarelo é a maior campanha anti estigma do mundo. Em 2022, o lema da Campanha é ‘A vida é a melhor escolha!’ e diversas ações já estão sendo desenvolvidas.

O suicídio é uma realidade que atinge o mundo todo e gera grandes prejuízos à sociedade. De acordo com a última pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2019, foram registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo, sem contar com os episódios que não são notificados, pois com isso, estima-se mais de 1 milhão de casos. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano, ou seja, em média 38 pessoas cometem suicídio por dia.

Embora os números estejam diminuindo em todo o mundo, os países das Américas vão na contramão dessa tendência, com índices que não param de aumentar, segundo a OMS. Sabe-se que praticamente 100% de todos os casos de suicídio estavam relacionados a doenças mentais, principalmente não diagnosticadas ou tratadas incorretamente. Dessa forma, a maioria dos casos poderia ter sido evitada se esses pacientes tivessem acesso ao tratamento psiquiátrico e informações de qualidade.

Prefeitura destaca rede de atenção

A prefeitura de Vargem Grande do Sul ressaltou que o mês de setembro tem um marco muito importante no âmbito da Saúde Mental, uma vez que esse mês foi escolhido para representar e dar visibilidade a prevenção e conscientização do suicídio. “A campanha do Setembro Amarelo visa trazer esse movimento ao conhecimento da sociedade e, a cada ano que passa, visa a participação de mais pessoas a respeito da importância em falar sobre o suicídio. A realidade e a prática do suicídio no Brasil e do mundo vem aumentando cada vez mais e por conta disso, vale enfatizar o cuidado que se deve ter em relação a Saúde Mental de cada indivíduo”, informou à Gazeta.

Diante disso, a rede pública municipal de Vargem Grande do Sul oferta várias ações voltadas a esse cuidado, destacando-se a unidade do Serviço de Atendimento de Saúde Psicossocial (SASP) e do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), instituições direcionadas a atender demandas de Saúde Mental da população.

“O SASP é voltado a atendimentos de nível ambulatorial, enquanto o CAPS atende casos de transtornos mentais graves e persistentes. Tais instituições contam atualmente com uma ampla e enriquecedora equipe, além de diversas modalidades de atendimentos”, explicou a prefeitura.

Conforme o informado, a equipe de trabalho no SASP é composta por sete funcionários, dentre eles estão duas psicólogas, que fazem atendimentos individuais e/ou familiares, e três psiquiatras. Já a do CAPS é composta por 12 funcionários, dentre eles estão três psicólogos, que fazem atendimentos grupais, oficinas psicoterapêuticas, atendimentos familiares, etc, e uma psiquiatra voltada a atender exclusivamente estes casos de transtornos mentais.

Atenção ao servido

Neste ano, a equipe do CAPS, de frente ao cenário do Setembro Amarelo, levantou a necessidade de focar essa temática entre os profissionais de saúde, que será possível com o apoio da Diretoria de Saúde e Prefeitura Municipal. “Considerando o atual cenário em que estamos vivendo, no qual muitos profissionais da saúde estão sobrecarregados e tendo que lidar com uma alta e variada demanda no município, a equipe CAPS irá realizar rodas de conversas entre os funcionários com o intuito de compartilhar vivências e experiências do nosso público, assim como elaborar estratégias de enfrentamento ao suicídio”, explicou.

“Sendo assim, acredita-se que focando no cuidado aos funcionários, possibilitando apoio a todos eles, inicialmente seja muito vantajoso, visando que são os funcionários que se encontram de frente a todos os casos e histórias de vida que os nossos usuários carregam consigo e trazem às unidades”, completou.

De acordo com a Prefeitura Municipal, para a promoção da Saúde Mental e prevenção ao suicídio, esta campanha na cidade possibilitará discussões e, consequentemente mais ações, em relação a questões que envolvem o sofrimento mental, uma vez que a preocupação e o cuidado com os funcionários/profissionais, assim como com nossos usuários, é de extrema relevância.