Operação Setembro 22, da Polícia Civil, desarticula grupo que atuava com tráfico em Vargem

Uma ação desenvolvida pela Polícia Civil de Vargem Grande do Sul nesta quinta-feira, dia 15, envolveu 19 policiais, em cinco viaturas, com o apoio de equipes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), de São João da Boa Vista, resultou na apreensão de dois adolescentes e na prisão de quatro maiores de 18 anos. A Operação Setembro 22 foi coordenada pelo delegado Antônio Carlos pereira Júnior, da Delegacia de Polícia Civil de Vargem.

De acordo com o delegado informou à Gazeta de Vargem Grande, a operação visava o combate ao tráfico de drogas e a associação para o tráfico de drogas, além de corrupção de menores de 18 anos. “As investigações se iniciaram no final do mês junho, quando através de diversas diligências, inclusive com análises de diversos dados telefônicos, conseguimos identificar diversos membros de uma associação criminosa destinada ao tráfico de drogas chefiada por maiores de idade e que contava com a participação de diversos adolescentes”, comentou o delegado. “Após extensa investigação, foi possível entrelaçar todos os membros da associação, quando esta autoridade policial representou pelas prisões temporárias de todos os investigados, bem como, pelas expedições de mandados de buscas domiciliares”, informou.

Prisões

A Operação Setembro 22 foi desencadeada por volta das 5h30 desta quinta-feira, quando investigadores de polícia e agentes policiais da Delegacia de Vargem, com o apoio de policiais civis da DIG e Dise, de São João da Boa Vista, sob o comando do delegado Antônio Carlos, efetuaram três prisões em flagrante por tráfico e associação pra o tráfico de drogas e posse irregular de munições para arma de fogo, duas apreensões de adolescentes pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, além do cumprimento do mandado de quatro prisões temporárias.

Assim, foram presos além dos dois adolescentes, três pessoas em flagrante (sendo que duas delas já tinham prisão temporária decretada), e outros dois em cumprimento do mandado de prisão temporária.

Buscas e apreensões

Também foram cumpridos nove mandados de buscas domiciliares em vários bairros de Vargem Grande do Sul, quando foram apreendidos apetrechos para fracionar, pesar e embalar drogas, 5 aparelhos celulares, 1 soco inglês, 1 pino de cocaína, 4 pedras de crack e 4 porções de cocaínas já embaladas para a venda, uma porção grande cocaína pesando 21g, um tablete de cocaína pesando 1,080 kg, 1 simulacro de arma de fogo tipo pistola, 2 munições calibre 38 e a importância de R$ 252,00.

Segundo o delegado a réplica de arma de fogo foi a mesma utilizada por dois adolescentes, que já foram apreendidos na ocasião, durante o roubo ao Hotel Príncipe, no dia 30 de junho deste ano.

Todos os presos foram encaminhados para a cadeia pública de São João da Boa Vista e os adolescentes foram destinados à Fundação Casa Andorinhas, Campinas.