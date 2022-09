Gênios da Nossa Música – Histórias da MPB

BRAGUINHA (Carlos Alberto Ferreira Braga)

Nascimento: 29/03/1907 – Rio de Janeiro (RJ)

Morte: 24/12/2006 – Rio de Janeiro (RJ)

Atividades: compositor, autor, cantor, roteirista, produtor e editor.

Ele é considerado o compositor de vida mais longa no Brasil, com mais de 400 músicas gravadas.

Braguinha estudava arquitetura na Escola Nacional de Belas Artes e resolveu usar o pseudônimo de João de Barro, porque o pai não gostava de ver o nome da família circulando no ambiente da música popular, era mal visto na época.

Em 1931, deixa a arquitetura para dedicar-se à composição.

No carnaval de 1933 consegue os primeiros grandes sucessos: “Moreninha da Praia” e “Trem Blindado”, ambas interpretadas por Almirante que se casou no ano seguinte com sua irmã Ilka.

Suas composições são conhecidas por todos nós: “Pirata da Perna de Pau”, “Chiquita Bacana”, “Touradas em Madrid”, “Saudade mata a gente”; “Balancê”, “As Pastorinhas”, “Turma do Funil”, “Primavera no “Rio”, “Copacabana”, “Cantores do Rádio” e muitas outras.

Em 1937, fez a letra para “Carinhoso”, feita por Pixinguinha, 20 anos antes.

Em 1984, foi homenageado, sendo enredo da “Estação Primeira de Mangueira”, dando o título de Super Campeã a agremiação.

Salve Braguinha!

Dr. Raul Rodrigues Baía Filho