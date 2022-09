Pediu o desligamento

Na última sessão de Câmara, o vereador Célio Santa Maria (PSB) através de requerimento, solicitou ao chefe do Executivo que peça o desligamento do médico que atende na UBS dr. Lauro Corsi do Jd. Iracema. Segundo o vereador, o médico constantemente tem atrasado no atendimento aos pacientes, gerando muitas reclamações, com os doentes pressionando as enfermeiras que nada podem fazer.

Intocável

Ao comentar o caso, o presidente da Câmara Paulinho da Prefeitura (PSB) disse que já são muitas as reclamações contra este médico que faz parte do programa do governo federal Mais Médicos do SUS, inclusive com vários boletins de ocorrência registrados na Delegacia. Que outros vereadores como Celso Itaroti (PTB) e até mesmo o presidente do Legislativo já estiveram no local confirmando as denúncias e nada foi feito.

Algo está errado

Ao comentar o fato, o vereador Celso Itaroti relatou que esteve recentemente no Posto de Pronto Atendimento por volta das 20h, depois de ser chamado por pacientes e tomou conhecimento de uma senhora que estava desde às 15h30 com uma criança com febre e vomitando e até aquele momento, passado mais de quatro horas, não tinha sido ainda atendida. “Algo está errado sr. Prefeito”, questionou o vereador.

Na minha época

Ao criticar a saúde pública municipal de Vargem, o ex-prefeito Celso Itaroti disse que na sua época, pacientes de São João da Boa Vista vinham se consultar em Vargem Grande do Sul e hoje, conforme relato da prefeita de São João, segundo Itaroti, os vargengrandenses estariam buscando a rede de saúde da cidade vizinha por falta de melhor atendimento no nosso município. Com a palavra, Itaroti disse que pacientes de outras cidades como Aguaí, Casa Branca, Divinolândia, Grama, também durante sua gestão, procuravam a saúde municipal de Vargem para serem atendidos.

Informática no setor de Saúde

Ainda comentando sobre os problemas referentes à saúde municipal, o presidente Paulinho disse que tem cobrado a informatização no setor, eliminando os problemas das fichas, agilizando o atendimento. O presidente da Câmara disse que se gastou tanto dinheiro com cadastros e até hoje, passado várias gestões na saúde tendo a mesma diretora, não conseguiram fazer um cadastro informatizado.

Sete meses

O presidente Paulinho cobrou do prefeito Amarildo a resposta de um requerimento feito há sete meses atrás ao Departamento de Obras. Trata-se de requerimento questionando se a prefeitura tem concedido Habite-se a loteamentos considerados ilegais no município. Os requerimentos de autoria de Paulinho e Itaroti são do dia 2 de fevereiro e não teriam sido respondidos até a presente data pelo prefeito. Paulinho pediu reciprocidade ao chefe do Executivo, dizendo que todos os projetos enviados ao Legislativo são prontamente analisados e votados.