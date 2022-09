Vargem agora conta com o CMEC, um projeto para mulheres empreendedoras

Uma iniciativa de Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto (PRB) e de Fabiana Rezende, Vargem Grande do Sul resultou no desenvolvimento de um projeto destinado às mulheres empreendedoras: o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC). Ele é uma parceria da Associação Comercial e Industrial (ACI) da cidade com a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp).

O projeto debate grandes temas nacionais que impactam na economia, no varejo, nas indústrias, no comércio e nos serviços. Atua como instrumento para que lideranças femininas discutam seus problemas e proponham novos rumos positivos para a comunidade empresarial, com a perspectiva de geração de valor que mobilize as corporações organizadas. O CMEC também incentiva a economia criativa, que pode ser implementada por meio do empreendedorismo, possibilitando o desenvolvimento da cultura e uma maior inclusão social.

Na cidade, o projeto surgiu do sonho de Danutta Rosseto e Fabiana Rezende, ambas mães de gêmeos e empreendedoras, de trazer para Vargem o CMEC, que tem como principal objetivo promover e fomentar a participação da mulher nas áreas empresarial, político institucional e social, trazendo novas oportunidades para mulheres que já são empreendedoras ou que querem empreender.

“É um projeto de muita importância, pois irá apoiar a capacitação, a qualificação e o desenvolvimento de produtos, serviços e programas de facilitação e aperfeiçoamento dos negócios liderados por mulheres empreendedoras”, disseram.

À Gazeta de Vargem Grande, elas ressaltaram que o CMEC também irá incentivar a economia criativa, que através do empreendedorismo possibilitará o desenvolvimento da cultura e a inclusão social, principalmente de mulheres que passam por momentos de vulnerabilidade.

“Estamos ainda no início dessa caminhada, mas já estamos muito felizes, pois estamos planejando, juntamente com a Kelly Cristina Simão, empresária e agente de desenvolvimento do plano de fortalecimento da Facesp, grandes novidades que irão impactar de forma grandiosa a vida das mulheres de Vargem Grande do Sul”, pontuaram.

A inciativa

Ao jornal, Danutta contou como surgiu a ideia de trazer o projeto para a cidade. “Há alguns meses, eu e a Fabiana, temos conversado sobre montar um projeto específico para mulheres, para incentivar a busca pela independência financeira também, a se auto valorizar e elevar a autoestima. Então tudo isso era uma preocupação, já tentávamos alinhar”, comentou.

A ideia, de acordo com ela, era fazer alguma coisa pelas mulheres da cidade. “Então temos sentado nos últimos meses para tentar arredondar e alinhar um projeto para montar aqui em Vargem. E acabou que eu vi o convite de um evento do CMEC que teve em São João da Boa Vista, mandei para a Fabiana, nós fomos e ficamos encantadas, porque é muito dentro do que a gente estava querendo trazer para o município. Então, fomos atrás de ver como é que iríamos trazer CMEC para a cidade”, contou.

Danutta e Fabiana agradeceram o apoio da ACI de Vargem, que acreditou no projeto e está possibilitando que esse sonho torne-se realidade.

Protagonismo e geração de renda

Kelly Cristina Simão, a Agente de Desenvolvimento da Facesp pela regional 16, que compõem Vargem, foi convidada a desenvolver o projeto em Vargem, junto com Danutta e Fabiana, que são associadas à ACI de Vargem.

A Agente de Desenvolvimento explicou que, hoje, o CMEC é um projeto nacional da Confederação das Associações Comerciais Brasileiras do Estado de São Paulo, que se expandiu junto com essa parceria das associações comerciais e dos municípios do interior de São Paulo. “Assim, foi lançado um projeto para que a gente pudesse ter o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura nas associações comerciais no município junto com seus associados”, disse.

“O objetivo do nosso projeto com o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura é fomentar cada vez mais o empreendedorismo feminino. É trazer essas forças de mulheres que são empreendedoras, informais ou formais, para podermos ajudá-las no que tange todo o respaldo em relação à capacitação, desenvolvimento e um projeto que seja de benefícios para toda a população de um modo geral”, pontuou.

Conforme detalhou, há algumas vertentes em relação a projetos junto com mulheres empreendedoras para que consigam fazer uma captação maior em relação às mulheres do município. Ela contou que um dos projetos hoje para Vargem é tratar a economia criativa e também a questão da vulnerabilidade feminina. “Nosso objetivo é trazer aquelas mulheres que sofrem algum tipo de agressão ou que infelizmente não tem a sua independência financeira, e ajudá-las para que elas possam se tornar líderes e para que elas possam se tornar empreendedoras e ter a sua própria fonte de renda, esse é o grande intuito do projeto”, explicou.

No entanto, a Agente de Desenvolvimento alertou que este projeto não é exclusivamente voltado para as mulheres. “É um projeto das mulheres, mas é claro que a gente conta com a participação dos homens, dos empresários e de toda cidade. É uma força para que consigamos ter um projeto a mais para criarmos uma expectativa de liderança e de engajamento para as mulheres empreendedoras do município”, informou.

Próximos passos

Ela falou ainda sobre o que está por vir. “Tivemos uma reunião para estreitar essa parceria com o CMEC nacional e vamos começar a desenvolvê-lo, vamos convidar mulheres para participar de uma palestra de apresentação do CMEC em outubro, que será realizada pela Fabiana, com a temática ‘Nas asas de um sonho’”, disse.

“Lá, nós vamos convidar as mulheres para participar do Conselho e a partir daí criar estratégias e o Plano de Diretoria do Conselho, pensando sempre no benefício de desenvolvimento do município e fomento local. A partir daí, com o projeto formalizado, nós vamos seguir com ele, com intuito de projeto de desenvolvimento às empreendedoras na cidade”, completou.

De acordo com o informado ao jornal, a palestra segue sem data definida, mas acontecerá no final de outubro, no Auditório da ACI de Vargem.