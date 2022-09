A 15 dias da eleição, Lula lidera pesquisas para presidência

A última pesquisa Datafolha, divulgada na quinta-feira, dia 15 de setembro, mostrou a intenção de eleitores para o pleito do próximo dia 2 de outubro. O levantamento foi contratado pela Folha de São Paulo e pela Globo. Na pesquisa, o ex-presidente Lula (PT) segue na frente do atual presidente Jair Bolsonaro (PL). Para o Governo do Estado de São Paulo, o ex-ministro da Educação Fernando Haddad (PT) está à frente, mas o atual governador, Rodrigo Garcia (PSDB) teve um aumento expressivo, empatando em segundo lugar com o ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Presidência

A pesquisa mostra que Lula tem 45% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial, seguido pelo atual presidente, Jair Bolsonaro, com 33%. Ciro Gomes (PDT) tem 8% e Simone Tebet (MDB) tem 5%.

A pesquisa ouviu 5.926 pessoas, presencialmente, em 300 cidades em todo o país, entre 13 e 15 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Folha e pela TV Globo e foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04099/2022.

Em relação à pesquisa anterior do Datafolha, de 9 de setembro, Lula se manteve no mesmo patamar. Já Bolsonaro oscilou de 34% para 33% e a diferença entre eles é de 12 pontos. Ciro oscilou de 7% para 8%. Tebet tem os mesmos 5% da pesquisa anterior e Soraya Thronicke (União Brasil) oscilou de 1% para 2%.

Os demais candidatos, Felipe d’Avila (Novo), Sofia Manzano (PCB), Vera (PSTU), Léo Péricles (UP), Kelmon Souza (PTB) e Constituinte Eymael (DC) não atingiram 1%. Vão votar em branco ou anular o voto 4% dos eleitores, mesmo índice da pesquisa anterior. Eleitores que afirmaram não saber em quem vão votar passou de 3% para 2%.

Segundo turno

Em um provável segundo turno, que seria disputado no dia 30 de outubro, domingo, Lula lidera as intenções de voto, com 54% frente a Jair Bolsonaro, com 38%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Os que declararam votar branco ou nulo são 7%, e os que não sabem, 2%, os mesmos índices do levantamento anterior.

Na comparação com a pesquisa de 9 de setembro Lula oscilou um ponto para cima e Bolsonaro, um ponto para baixo. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

