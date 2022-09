Campanha de multivacinação contra pólio segue até dia 30

Foi prorrogada a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação de 2022 até o dia 30 de setembro. A ampliação do prazo, divulgada pelo governo federal no dia 6 de setembro e divulgada pela prefeitura de Vargem no dia 12, tem o objetivo de aumentar as coberturas vacinais e a adesão da população à vacinação.

Em todo país, pouco mais de 35% das crianças na faixa etária de 1 a menores de 5 anos de idade foram imunizadas contra a poliomielite e cerca de 4 milhões de doses foram aplicadas desde o início da mobilização. Em Vargem Grande do Sul, mais de 60% do público alvo tinha sido imunizado até o começo de setembro. A meta é atingir 95% do público alvo, mais de mil crianças.

No Brasil, para a campanha contra a poliomielite, o grupo-alvo são as mais de 14,3 milhões de crianças menores de cinco anos de idade, sendo que as crianças menores de 1 ano deverão ser imunizadas conforme a situação vacinal para o esquema primário. As crianças de 1 a 4 anos deverão tomar uma dose da Vacina Oral Poliomielite (VOP), desde que já tenham recebido as três doses de Vacina Inativada Poliomielite (VIP) do esquema básico.

Para a campanha de multivacinação as vacinas disponíveis são: Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre amarela, Tríplice viral (Sarampo, Rubéola, Caxumba), Tetraviral (Sarampo, Rubéola, Caxumba, Varicela), DTP (tríplice bacteriana), Varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano).

Estarão disponíveis para os adolescentes, as vacinas HPV, dT (dupla adulto), Febre amarela, Tríplice viral, Hepatite B, dTpa e Meningocócica ACWY (conjugada). Todos os imunizantes que integram o Programa Nacional de Imunizações (PNI) são seguros e estão aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A campanha

A vacina contra a Poliomielite está sendo aplicada em crianças menores de até 5 anos e a multivacinação, que é a atualização da caderneta, é destinada a crianças e adolescentes de até 15 anos. As aplicações são feitas na sala de vacina do Centro de Saúde, das 7h às 15h, e na sala de vacina do posto “Edward Gabriolli”, no Fortaleza, das 8h às 12h e das 13h às 16h.

Segundo a prefeitura, o sorteio de prêmios continua. As crianças e adolescentes vacinados vão participar do sorteio de no mínimo 20 bicicletas e outros brindes, que será realizado no dia 25 de setembro, durante o desfile de aniversário da cidade. Para participar, as crianças e adolescentes devem preencher o cupom nas unidades de saúde quando forem vacinar.