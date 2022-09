Em São Paulo, Haddad lidera e Rodrigo encosta em Tarcísio

A pesquisa do Instituto Datafolha encomendada pela Globo e pela Folha de S.Paulo, divulgada no dia 15, sobre as intenções de voto para o governo de São Paulo, mostram que o candidato do PT, Fernando Haddad, segue na liderança na disputa pelo primeiro turno com 36% das intenções de voto. Tarcísio de Freitas passou de 21% para 22%, e o governador Rodrigo Garcia, que disputa a reeleição, foi de 15% para 19% e está tecnicamente empatado com Tarcísio.

A pesquisa realizada pelo Datafolha ouviu 1.808 pessoas entre os dias 13 e 15 de setembro, em 74 cidades de São Paulo. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número SP-06078/2022.

Gabriel Colombo (PCB), Antônio Jorge (Democracia Cristã), Carol Vigliar (Unidade Popular), Elvis Cezar (PDT), Altino Júnior (PSTU) e Vinícius Poit (Novo) somaram 1% cada um. Edson Dorta (PCO) não atingiu 1%. Declararam votar em branco ou anular 11% dos entrevistados e não saber 7%. Na pesquisa da semana passada, esses números eram de 12% e 10% respectivamente.

Segundo turno

A pesquisa Datafolha verificou cenários possíveis de segundo turno. Na disputa entre Haddad e Rodrigo, o petista teria 47% ante 41% do atual governador. Brancos e nulos somariam 11% e não sabem 2%. Na disputa entre Haddad e Tarcísio, o ex-prefeito da Capital apoiado por Lula aparece com 54% das intenções de voto ante 36% do ex-ministro que tem apoio do presidente Bolsonaro. Brancos e nulos representam 8% e Não sabem, 2%.

