Sucesso: 20ª Festa das Nações emocionou o público

O público de Vargem Grande do Sul e região se emocionou com as dezenas de apresentações da 20ª Festa das Nações, realizadas pelo Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura de Vargem Grande do Sul com a parceria do Departamento de Educação, nos dias 8, 9, 10 e 11 de setembro.

O retorno do evento, que não pode ser realizado em 2020 e 2021 por conta das medidas restritivas de prevenção da Covid-19, foi um sucesso que superou a expectativa de quem compareceu na praça Capitão João Pinto Fontão para prestigiar os cantores, músicos e bailarinos da cidade, além das centenas de alunos que se apresentaram no palco. O público presente pode também saborear pratos típicos dos países homenageados e assim, colaborar com as entidades assistenciais de Vargem.

Criada em 2001, a Festa das Nações faz parte do calendário Cultural da cidade e é muito conhecida na região, além de ser famosa por trazer a cultura de diversos países por meio das danças, músicas e comidas típicas.

Além do Grupo da Cultura, que contou com 28 voluntários entre dançarinos e cantores, o evento trouxe ainda a participação das escolas Municipais e Estaduais do município, além de Grupos e Academias, que estavam há meses ensaiando. Ao todo, foram 410 pessoas que passaram pelo palco da Festa em 82 apresentações, além de 13 entidades do município que, juntamente com seus voluntários, representaram diferentes países com os mais variados pratos típicos.

Em uma pesquisa feita pelo Departamento de Cultura e Turismo com mais de 20 cidades, não foi encontrada em nenhum dos municípios pesquisados, uma festa que levasse tantas pessoas ao evento e que todas as apresentações fossem realizadas por pessoas da própria cidade.

Em sua abertura, o evento contou com um vídeo emocionante que relatou um pouco sobre os 20 anos da Festa e das diversas pessoas que se apresentaram e colaboraram para que o evento se tornasse o que é hoje. A festa foi encerrada com o tema “Copa do Mundo”, onde voluntários de cada entidade subiram ao palco com a bandeira dos países representados no evento.