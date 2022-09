Vargem Grande do Sul ganha Clube Alveare

Um lugar de encontro, uma casa onde a vida será celebrada e as pessoas poderão desfrutar de bons momentos, com produtivas conversas e vivenciar uma experiência inédita em Vargem Grande do Sul. Esse é o Clube Alveare, novo empreendimento da família Périco Mascarin, que será inaugurado neste domingo, dia 18, com a celebração de uma missa.

A residência que pertencia à família Abdalla, na esquina da Rua Major Antônio de Oliveira Fontão com a Rua São Pedro, deu lugar a uma casa inteiramente pensada em mais do que abrigar os empreendimentos dos Périco Mascarin, ser um espaço de encontro e exaltação à beleza.

Quem passa pelo imóvel já se surpreende com a fachada sofisticada, em tons de amarelo e cinza, que Vinícius, primogênito da família e arquiteto responsável pelo projeto, garante que trará sorte. “A empresa do meu pai é desta cor, nossa primeira casa também foi amarela e a chácara também segue no tom. Fiz o projeto e achei que a cor traria o ar italiano que eu tanto queria, somente depois percebi que já era uma cor utilizada por nós”.

Atenção e o capricho em cada detalhe para com a casa que abrigará em seu interior as empresas do grupo: Casa Mascarin (loja), Vinícius Mascarin (arquitetura), Vitória Mascarin (Estética), Eccelenza (Governança residencial), Pércio e Mascarin (Agronegócio) e também o Club Alveare.

Mas a casa está longe de ser um espaço corporativo. A sensação de quem entra no local é a de ser recebido em um lar vibrante e acolhedor. Além do minucioso garimpo de antiguidades, o mobiliário e a decoração foram escolhidos à dedo e cada peça conta uma história única, que o arquiteto Vinícius Mascarin conta com a satisfação de quem sabe que encontrou algo raro em beleza e significado.

Clube Alveare

E será nesse contexto de lar que será inaugurado o Clube Alveare neste domingo. Alveare, como Vinícius explicou, é a tradução da palavra “colmeia” em italiano. Nome cheio de significados, que remete às origens da família, ao trabalho em conjunto e a importância da comunidade. Aliás, para Vinícius e sua família, é este o maior propósito do empreendimento, incentivar e investir na economia local.

O Clube Alveare será um espaço para receber. Sejam festas, jantares, coquetéis, reuniões, convenções, palestras, etc. O convidado contará com toda a expertise e estrutura que a família Périco Mascarin pode oferecer, em um ambiente elegante capaz de enaltecer a experiência de quem ali vai estar.

Missa

Na primeira visita após a compra da propriedade, Carla Mascarin prenunciou que faria uma missa para inaugurar o empreendimento. “A primeira frase do convite é ‘Buscai primeiro as coisas de Deus, o resto será dado por acréscimo’, e assim iniciaremos nossas atividades”, diz Carla. A missa de inauguração será celebrada na manhã de domingo, dia 18, pelo padre Aloísio Marques Silva, de São Sebastião da Grama, amigo da família. Logo após, o espaço, que foi consagrado à Nossa Senhora das Graças, será aberto para visitação dos convidados.

Em sua próxima edição, a Gazeta de Vargem Grande trará reportagem com detalhes da inauguração e do novo empreendimento dos Périco Mascarin.