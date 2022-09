Benjamin Bastos celebrou bicentenário da Independência do Brasil

Alunos da Escola estadual Benjamin Bastos celebraram os 200 anos da Independência do Brasil, comemorados no último 7 de setembro. De acordo com o professor de História, Odair Fernandes de Souza, os estudantes elaboraram um painel com acontecimentos marcantes dos últimos 200 anos da história do Brasil.

O tema do painel de 9 metros quadrados foi “Brasil: 200 anos de Independência fatos e fotos” e foi confeccionado por um grupo de alunos dos 8° e 9 ° anos, envolvendo aproximadamente 10 pessoas.

“A ideia surgiu da necessidade de chamar a atenção dos nossos jovens para a comemoração do bicentenário da Independência e como atualmente o aspecto visual é extremamente importante para chamar a atenção, achei que esta seria a melhor forma”, comentou o professor.