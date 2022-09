Cb. Leite recebe homenagem de PM do Mês na 4ª Cia

O Cb. PM Lucas Roberto Leite, do pelotão de Vargem Grande do Sul da Polícia Militar, foi homenageado como policial destaque do mês de agosto de 2022, dentro da 4ª Cia PM, do 24º BPM/I, do qual Vargem faz parte.

Leite recebeu a honraria pela sua atuação no salvamento de um bebê de 1 ano engasgado, na madrugada de 19 de agosto, em um ação que foi noticiada pela Gazeta de Vargem Grande, na ocasião. Naquele dia, a PM foi acionada para atendimento de ocorrência de criança engasgada e durante o deslocamento, Cb. Leite realizou contato com o Hospital de Caridade e deixou a equipe médica a par da situação.

Ao chegarem na casa da criança, a mãe do bebê declarou que seu filho ainda estava engasgado. Então, o PM realizou a manobra de Heimlich e após o procedimento, a criança voltou a respirar. A mãe e a criança foram socorridas ao hospital, e atendidos pela equipe médica que já estava aguardando a chegada da criança. O bebê permaneceu em observação médica, mas devido ao ato heroico do Cb. Leite, conforme o ressaltado pelo comunicado do Batalhão da PM, não correu risco de morte.

“O militar empenha-se com vivacidade, sempre no intuito de preservação da vida, demonstrando entusiasmo, comprometido em cumprir suas missões, sendo sempre imparcial nas suas atuações, notório a perspicácia e tenacidade no atendimento, postura exemplar, agindo de forma ímpar, servindo de exemplo positivo aos companheiros de serviço”, destacou o informe.