Em São João, idoso de Vargem é preso suspeito de propor favores sexuais a criança

Reportagem do jornal O Município, de São João da Boa Vista, relatou que um idoso foi preso na manhã de quarta-feira, dia 7, suspeito de ter oferecido dinheiro a um menino, de 12 anos, em troca de favores sexuais. O fato ocorreu na Praça Cel. Joaquim José, no centro da cidade, durante as festividades do Dia da Independência. O indivíduo tem 64 anos e responderá pelo crime de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável.

Em depoimento à Polícia Civil, a mãe do garoto relatou que o filho estava na praça trocando figurinhas da Copa do Mundo juntamente com o irmão e um amigo, ambos de 11 anos. Na ocasião, eles estavam com uma caixa de paçocas, comprada para consumo próprio. Ela precisou ir para sua casa, que fica nas proximidades, para fazer o almoço e ordenou às crianças que viessem embora assim que terminassem as trocas de figurinhas.

Dois adestradores de cães estavam na praça, quando um deles presenciou o idoso chamando os garotos para conversar. Em dado momento, a testemunha notou que a vítima trocou algumas palavras com o indivíduo e, logo em seguida, virou-se de forma assustada e correu.

O menino foi até os adestradores e contou que o suspeito lhe ofereceu dinheiro em troca de favores sexuais. Ao perceber que as crianças conversavam com os rapazes, o suspeito tentou fugir, mas foi detido. As mães dos meninos foram procuradas e a Polícia Militar foi chamada para encaminhar o detido ao Plantão Policial.

Abordagem

Ao conversar com a mãe, o menino confirmou ter sido abordado e que o idoso lhe ofereceu dinheiro em troca de favor sexual. O garoto contou que o indivíduo pediu para que ele ficasse mais por ali enquanto os outros saíam, alegando que compraria mais paçocas, oportunidade em que fez a proposta de cunho sexual.

Questionado pela Polícia Civil, o idoso disse que é morador da zona rural de Vargem Grande do Sul e que veio a São João para comprar um medicamento para a esposa. Ele alegou que estava assistindo ao desfile cívico, quando teria sido abordado pelas três crianças, as quais supostamente estariam vendendo paçoca. O detido ainda disse que teria comprado os doces e que a vítima teria ficado cerca de 30 segundos no local, tendo agradecido pela compra e se retirado.

No depoimento, o idoso negou ter dito palavras de cunho sexual e feito qualquer oferta. Contudo, afirma que fez uso de bebida alcóolica, dizendo que teria tomado duas pingas e comido um pastel em um estabelecimento próximo à praça.

A Polícia Civil determinou a prisão do indiciado, que foi recolhido à Cadeia Pública e mantido em espaço separado dos demais presos, onde permaneceu à disposição da Justiça.