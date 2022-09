Equipe Hwarangdo leva sete medalhas em torneio

A equipe Hwarangdo de taekwondo esteve em Arujá (SP), no dia 28 de agosto, para disputar a 1ª Etapa da Copa São Paulo, evento classificatório para Copa do Brasil de Taekwondo que será realizada em Recife (PE) entre os dias 31 novembro a 3 de dezembro deste ano.

O evento foi organizado pela Federação de taekwondo do estado de São Paulo (Fetesp). Sob o comando e supervisão do professor e técnico Ricardo Ramos, sete atletas representaram Vargem Grande do Sul e a equipe Hwarangdo, obtendo 100% de aproveitamento.

Foram quatro medalhas de ouro conquistadas por Luísa Ranzani, Rafaela Cardoso, Breno Caixeta e Brayan Ribeiro; duas medalhas de prata com Felipe Paiva e Laís Teixeira e uma medalha de bronze, com Pedro Palmiro.

Agora, os atletas seguem a preparação para a próxima etapa da copa São Paulo, que será disputada no dia 25 de outubro, em Santo André (SP). “Parabéns a todos os atletas e comissão técnica por mais esta brilhante participação em mais um grande evento do esporte estadual”, elogiou o treinador Ricardo Ramos. “Agradecemos a prefeitura municipal, em nome do sr. prefeito Amarildo Duzi Moraes e ao Departamento de Esportes e Lazer, em nome do sr. Luís Carlos Garcia, que nos cedeu o transporte para este evento”, agradeceu.