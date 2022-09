Igreja Padre Donizetti receberá relíquia primária do Beato

Uma celebração muito especial acontecerá nesta segunda-feira, dia 19, às 19h30, no Sítio Morandin. Na ocasião, será celebrada a missa que marcará a chegada de uma relíquia primária do Beato Donizetti Tavares de Lima, que será mantida na igreja Padre Donizetti, construída pela família de José Luiz Morandin na propriedade.

A celebração será conduzida pelo padre Paulo Sérgio de Souza, reitor do Santuário Nossa Senhora Aparecida, de Tambaú e será aberta à comunidade. A relíquia primária permanecerá na igreja para a adoração dos fiéis e devotos do padre Donizetti, que comandou a paróquia de Sant’Ana em Vargem Grande do Sul por 17 anos, de 1909 a 1926, quando foi transferido para Tambaú.

À Gazeta de Vargem Grande, José Luiz Morandin comentou que a relíquia primária se trata de uma fração de meio centímetro de um osso do Pe. Donizetti, devidamente protegida e que já está preparada para ser introduzida e exposta aos devotos na igreja. Emocionado, o empresário falou sobre essa cerimônia. “É importante demais esse momento para nossa família, um sentimento único. Eu fui batizado pelo padre Donizetti, assim como minhas irmãs”, comentou, lembrando que seu pai e seus tios tocaram na banda do padre. Ele também lembrou que teve uma graça alcançada pela intercessão do Padre, que foi o restabelecimento de sua filha, a médica Cristiane Coracini Morandin, diagnosticada com uma doença autoimune.

O empresário destacou também que se trata de um momento muito importante para a comunidade. “É algo maravilho receber essa relíquia”, ressaltou, explicando que as relíquias do Pe. Donizetti são devidamente registradas no Santuário, onde ficam oficializados os recebedores e locais onde ficarão. Ele observou ainda que com a relíquia exposta, as pessoas terão a oportunidade de fazer suas orações e pedidos, junto a essa representação mais presente do Padre Donizetti, que dizia que “Para quem não crê em Deus, nenhuma explicação é possível. Para quem crê, nenhuma explicação é necessária”.

Padre Donizetti foi pároco em Vargem durante 17 anos